ФОТО. Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

Лидер «Милана» хочет сыграть на Евро-2020?

  • 02.11.2020 22:06
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции
© twitter.com/acmilan

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в сборную Швеции. У себя в соцсетях он выложил фото в форме сборной Швеции с подписью «Давно не виделись»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long time no see

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Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 года и завершил карьеру в национальной команде в 2016 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции с 62 голами в 116 матчах.

Сборная Швеции пробилась на Евро-2020. Ее соперниками по группе будут Испания и Польша. Еще один соперник пока не определен.

Вчера Ибрагимович забил шедевральный гол в ворота «Удинезе» в матче Серии А.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.11.2020 22:09
    0
    Ибра - еще тот тролль
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.11.2020 22:09
    0
    Ибра - еще тот тролль
    Ссылка
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