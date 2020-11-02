ФОТО. Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в сборную Швеции. У себя в соцсетях он выложил фото в форме сборной Швеции с подписью «Давно не виделись»:

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 года и завершил карьеру в национальной команде в 2016 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции с 62 голами в 116 матчах.

Сборная Швеции пробилась на Евро-2020. Ее соперниками по группе будут Испания и Польша. Еще один соперник пока не определен.

Вчера Ибрагимович забил шедевральный гол в ворота «Удинезе» в матче Серии А.