Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня температура, но нюх есть, все хорошо»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем текущем состоянии.
«У меня все хорошо. Да, температура есть, но нюх и все это есть, так все нормально. Общался с ребятами, они говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи, и главное быть командой на поле. И все получится», - сказал Цитаишвили.
Отметим, что кроме Цитаишвили коронавирус обнаружен у еще пяти игроков «Динамо».
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Источник — Футбол 1/2/3
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