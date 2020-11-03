Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня температура, но нюх есть, все хорошо»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем текущем состоянии.

«У меня все хорошо. Да, температура есть, но нюх и все это есть, так все нормально. Общался с ребятами, они говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи, и главное быть командой на поле. И все получится», - сказал Цитаишвили.

Отметим, что кроме Цитаишвили коронавирус обнаружен у еще пяти игроков «Динамо».