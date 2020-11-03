Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня температура, но нюх есть, все хорошо»

Хавбек «Динамо» заражен коронавирусом

  • 03.11.2020 17:08
  • 1297 просмотров
  • 4 комментария
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня температура, но нюх есть, все хорошо»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем текущем состоянии.

«У меня все хорошо. Да, температура есть, но нюх и все это есть, так все нормально. Общался с ребятами, они говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи, и главное быть командой на поле. И все получится», - сказал Цитаишвили.

Отметим, что кроме Цитаишвили коронавирус обнаружен у еще пяти игроков «Динамо».

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 17:50
    0
    Смотря какой день болеешь, нюх и вкус могут пропасть на 5ый, 6ой, 7ой день после первых симптомов
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 17:37
    +1
    Здоровья, Гио
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 03.11.2020 17:34
    0
    Ну и отлично, а то у некоторых ещё и насморк бывает, смертельный вирус же 😆
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 03.11.2020 17:16
    0
    Ви в школі забагато вчили пунктуацію?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 17:37
    +1
    Здоровья, Гио
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 17:50
    0
    Смотря какой день болеешь, нюх и вкус могут пропасть на 5ый, 6ой, 7ой день после первых симптомов
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 03.11.2020 17:34
    0
    Ну и отлично, а то у некоторых ещё и насморк бывает, смертельный вирус же 😆
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 03.11.2020 17:16
    0
    Ви в школі забагато вчили пунктуацію?
    Ссылка
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