Фейл дня. Сайт Атлетико назвал игрока Локомотива Черного «Негро»

Сегодня, 3 ноября «Атлетико» Мадрид в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч начнется в 19:55 по Киеву.
На официальном сайте «Атлетико» появился материал, в котором представляется будущий соперник, «Локомотив». В нем была допущена грубая ошибка.
Под 74-м номером в составе «Локомотива» значится Артур Негро. Имеется в виду Артур Черный. В переводе с испанского языка «negro» значит «черный».
Ранее испанская Marca наделала много ошибок в фамилиях игроков сборной Украины.
Источник — ФК Атлетико Мадрид
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