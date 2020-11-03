Фейл дня. Сайт Атлетико назвал игрока Локомотива Черного «Негро»

Пресс-служба «Матрасников» перевела фамилию хавбека «Локомотива»

  • 03.11.2020 16:43
  • 1525 просмотров
  • 8 комментариев
Фейл дня. Сайт Атлетико назвал игрока Локомотива Черного «Негро»
© ФК Локомотив. Артур Черный

Сегодня, 3 ноября «Атлетико» Мадрид в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч начнется в 19:55 по Киеву.

На официальном сайте «Атлетико» появился материал, в котором представляется будущий соперник, «Локомотив». В нем была допущена грубая ошибка.

Под 74-м номером в составе «Локомотива» значится Артур Негро. Имеется в виду Артур Черный. В переводе с испанского языка «negro» значит «черный».

Ранее испанская Marca наделала много ошибок в фамилиях игроков сборной Украины.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Судак
      Олег Судак, 03.11.2020 17:54
    0
    Не Чорний,а афрокацап !!! No rasism!
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 03.11.2020 17:51
    0
    Расисты
    Ссылка
    nomah2
    online
      nomah2, 03.11.2020 17:41
    0
    Pro100ecspert, 03.11.2020 16:51
    А спорт юа чомусь мовчить про те що їх перекладач переклав прізвище Облака як '' хмара'', перед матчем з Ліверпулем
    Реально ?
    Ссылка
    Standard
      Standard, 03.11.2020 17:38
    +1
    Хто б говорив. Це краще, ніж в кривій українській версії сайту букву "ы" ліпити.
    Ссылка
    Батько Батько
      Батько Батько, 03.11.2020 16:52
    +4
    Та ну нафиг...Перед матчами все дружно на колени и поддержали чёрного,или Чёрного...хрен его знает как правильно написать!
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 03.11.2020 16:51
    +7
    А спорт юа чомусь мовчить про те що їх перекладач переклав прізвище Облака як '' хмара'', перед матчем з Ліверпулем
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 16:50
    +2
    Это испанцы наняли на работу Юльку Мендель.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 03.11.2020 16:47
    +3
    Май нига
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 03.11.2020 16:51
    +7
    А спорт юа чомусь мовчить про те що їх перекладач переклав прізвище Облака як '' хмара'', перед матчем з Ліверпулем
    Ссылка
    Батько Батько
      Батько Батько, 03.11.2020 16:52
    +4
    Та ну нафиг...Перед матчами все дружно на колени и поддержали чёрного,или Чёрного...хрен его знает как правильно написать!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 03.11.2020 16:47
    +3
    Май нига
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 16:50
    +2
    Это испанцы наняли на работу Юльку Мендель.
    Ссылка
    Standard
      Standard, 03.11.2020 17:38
    +1
    Хто б говорив. Це краще, ніж в кривій українській версії сайту букву "ы" ліпити.
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 03.11.2020 17:54
    0
    Не Чорний,а афрокацап !!! No rasism!
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 03.11.2020 17:51
    0
    Расисты
    Ссылка
    nomah2
    online
      nomah2, 03.11.2020 17:41
    0
    Pro100ecspert, 03.11.2020 16:51
    А спорт юа чомусь мовчить про те що їх перекладач переклав прізвище Облака як '' хмара'', перед матчем з Ліверпулем
    Реально ?
    Ссылка
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