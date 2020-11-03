Фейл дня. Сайт Атлетико назвал игрока Локомотива Черного «Негро»

Сегодня, 3 ноября «Атлетико» Мадрид в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч начнется в 19:55 по Киеву.

На официальном сайте «Атлетико» появился материал, в котором представляется будущий соперник, «Локомотив». В нем была допущена грубая ошибка.

Под 74-м номером в составе «Локомотива» значится Артур Негро. Имеется в виду Артур Черный. В переводе с испанского языка «negro» значит «черный».

Ранее испанская Marca наделала много ошибок в фамилиях игроков сборной Украины.