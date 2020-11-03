ВОРОБЕЙ: «Шахтеру придется рисковать и играть первым номером с Боруссией»

Экс-игрок «горняков» поделился ожиданиями от игры украинского клуба в Лиге чемпионов

  • 03.11.2020 14:17
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ВОРОБЕЙ: «Шахтеру придется рисковать и играть первым номером с Боруссией»
© twitter.com/fcshakhtar_ua

Бывший футболист «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка «горняков» с менхенгладбахской «Боруссией» в третьем туре Лиги чемпионов. 

«Поединок против «Боруссии» будет решать очень многое в расстановке сил и нужно постараться взять максимальное количество баллов. Немцы очень крепкий соперник, я бы сказал одного уровня с «Шахтером». Они не слабее «Реала» и «Интера», что и доказали в очных встречах с ними. Так что сейчас все команды практически в равных условиях. Да, исполнители у испанской и итальянской команд сильнее, чем у нас и «Боруссии». Но немцы всегда берут игровой дисциплиной и ведут борьбу до конца, у них на должном уровне командные действия. На данный момент это две равные команды. Поэтому нужно выйти на игру максимально сконцентрированными и выжать максимум.

Придется рисковать, идти вперед и попытаться действовать первым номером, навязав сопернику свою игру. В двух предыдущих матчах «Шахтер» применил схему игры от обороны с выходом в разящие контратаки. Она не идеальная, где-то прошло, как с «Реалом» особенно в первом тайме. А вот с «Интером» не получилось хорошей игры в контратаке. Да, численно неплохо оборонялись, но моментов, чтобы забить, вообще не было. Сугубо оборонительная игра - это не наша игра, «горнякам» нужно возвращать свой стиль, присущий им раньше. Не от обороны, а диктовать условия на поле.

Сейчас непредсказуемые игры, потому что сегодня игрок здоровый, а завтра сдал тест и уже не может принимать участие в матче. Поэтому ломаются все тренерские планы, наставник рассчитывает на один состав, а получает совсем другой. В этом и есть большая проблема. Надеюсь с «Боруссией» увидеть атакующий «Шахтер» со своей фирменной игрой. Трудно предугадать счет, но ждем положительный результат после финального аккорда. Равные команды, поэтому на первый план выйдет горняцкий характер, с которым «Шахтер» не раз добивался успехов», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» - «Боруссия» состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Луиша Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У «Боруссии» 2 очка.

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Источник — UA-Football

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