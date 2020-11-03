Руслан КОСТЫШИН: «После матчей сборных снова порадуем качественной игрой»

Наставник «Колоса» – о поражении от «Олимпика»

  • 03.11.2020 09:09
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Руслан КОСТЫШИН: «После матчей сборных снова порадуем качественной игрой»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин высказался о причинах поражения своих подопечных в поединке восьмого тура чемпионата УПЛ с «Олимпиком» (1:2).

«Прежде всего, не следует драматизировать ситуацию, ведь это всего лишь вторая наша неудача в сезоне после поражения от «Шахтера» еще на старте чемпионата. Другое дело, что в поединке с «Олимпиком» нам не хватило стабильности и это не может не беспокоить. Выдав отличный первый тайм, после перерыва мы как-то сникли. Вполне возможно, что к этому отрезку сезона у ребят накопилась усталость, кстати, это уже было заметно по предыдущему поединку – с «Минаем».

Все же, из-за дебюта в Лиге Европы у футболистов было меньше времени для восстановления и подготовки к новым испытаниям, также нельзя забывать, что в команде хватает возрастных игроков. А ротация состава была вызвана не моей неопределенностью с тем, кому отдавать предпочтение, а травмами исполнителей. К тому же, когда они в разгар чемпионата возвращались в строй, то находились не в одинаковой степени готовности с остальными одноклубниками. И это тоже сказывалось на работе командного механизма.

Вот и после поединка с «Олимпиком» не обошлось без повреждений у Дениса Костышина, Евгения Задои, Владислава Емца и неизвестно, помогут ли они в очередном календарном матче с «Днепром-1». Конечно, я тоже переживаю, что в октябре «Колос» несколько сбавил обороты. Надеюсь, что во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием сборной Украины в международных поединках, футболисты как следует восстановятся, опустеет лазарет и на финише первой части сезона «Колос» снова порадует качественной игрой», - сказал Костышин.

Напомним, что поединок девятого тура чемпионата УПЛ «Днепр-1» – «Колос» состоится 6 ноября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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