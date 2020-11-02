Чемпионат Германии. Хоффенхайм дома проиграл Унион Берлину

Сегодня «Хоффенхайм» в заключительном матче шестого тура Бундеслиги дома потерпел поражение от «Унион Берлин» - 1:3. Хозяева более чем полчаса играли в меньшинстве.

«Хоффенхайм» - «Унион Берлин» - 1:3

Голы: Даббур 80 – Крузе 59 (с пенальти), Похьянпало 85, Тойхерт 90+4

Удаление: Сков 58 («Хоффенхайм»)

Эта победа позволила «Унион Берлин» набрать 9 очков и выйти на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Хоффенхайм». У команды Себастьяна Хенесса осталось 7 очков (лишь одно из них было заработано в последних 4 турах) и 12-е место.