Хоффенхайм – Унион Берлин – 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура чемпионата Германии по футболу берлинский «Унион» на выезде обыграл «Хоффенхайм» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Седрик Тойхерт (Унион Берлин).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоэль Похьянпало (Унион Берлин).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
|60'
|ГОЛ ! С пенальти забил Макс Крузе (Унион Берлин).
|59'
|Игрок команды Хоффенхайм получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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