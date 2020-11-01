Бундеслига. Победа Байера, ничья Герты и Вольфсбурга

Сегодня, 1 ноября, состоялись еще два матча шестого тура немецкой Бундеслиги. «Байер» на выезде в результативном матче переиграл «Фрайбург», а «Герта» сыграла вничью с «Вольфсбургом».
«Фрайбург» - «Байер» - 2:4
Голы: Холер 3, Петерсен 72 – Аларио 29, 42, Амири 64, Та 76
«Герта» - «Вольфсбург» - 1:1
Голы: Кунья 6 – Баку 20
Вчера «Бавария» на выезде обыграла «Кельн» со счетом 2:1.
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Источник — Sport.ua
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