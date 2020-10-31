Кельн - Бавария - 1:2. Видео голов и обзор матча

Состоялись поединки 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» на выезде переиграла «Кельн».
«Кельн» – «Бавария» – 1:2
Голы: 0:1 – 13, пенальти Мюллер, 0:2 – 45 Гнабри, 1:2 – 82 Дрекслер.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Дрекслер (Кельн).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Серже Гнабри (Бавария).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Томас Мюллер (Бавария).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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