Игра по разным правилам. Почему в ЛЧ разрешено пять замен, а в АПЛ – три

21 октября. «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» - «Ливерпуль». Уже к исходу 60-й минуты главный тренер гостей Юрген Клопп смело убрал с поля сразу трех ключевых игроков атаки своей команды – Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане. Тройная замена, к моменту проведения которой «Ливерпуль» выигрывал в счете 1:0, вовсе не означала, что звездная тройка нападающих английской команды провалила матч. Такое решение Клоппа было абсолютно осознанным и, вероятно, спланированным заранее. Предположительно для того, чтобы сберечь как можно больше сил своим лидерам, у которых впереди маячит совершенно безумный с точки зрения нагрузок и возможности восстановления сезон.

Спустя неделю, 27 октября, в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Митьюлланда» Клопп провернул нечто подобное. К 60-й минуте он осуществил уже четыре замены, но на этот раз Салах и Мане появились на поле как раз со скамьи запасных, к исходу часа игры. Немецкий коуч «красных» вновь в определенной степени рисковал, не выпуская лидеров с первых минут, но в обоих матчах Лиги чемпионов «Ливерпуль» выиграл, а потому тактика Клоппа сработала безукоризненно. Впрочем, подобный маневр Юрген в нынешнем сезоне не смог бы проделать в английской Премьер-лиге, что с каждым туром, проведенным в турнире, вызывает все больше и больше нареканий у менеджеров команд, задействованных в еврокубках.

После того, как европейский футбол, пережив весенний коронавирусный локдаун, начал возвращаться к прежней жизни, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в интересах благополучия игроков, от которых требовались сверх усилия в аспекте проведения огромного числа матчей за короткий период времени, объявил о внедрении нового «правила пяти замен». Помимо того, что топ-командам приходилось, наверстывая упущенное, играть через два дня на третий на протяжении нескольких недель подряд, специалисты IFAB учли и фактор времени года. Если раньше летом большинство европейских чемпионатов уходило на перерыв, а футболисты, кроме годов проведения чемпионата мира или чемпионата Европы, получали возможность качественно провести отпуск, то в 2020-м в самую жару нужно было играть и играть.

По завершении сезона-2019/20 IFAB, проанализировав ситуацию, и учтя отсутствие положительной динамики в борьбе международного сообщества с коронавирусом, огласил о решении продлить «правило пяти замен» и на сезон-2020/21, что, по задумке организации, поспособствовало бы отсутствию физических проблем у футболистов национальных сборных, и позволило бы им подойти в относительно хороших кондициях к финальной части чемпионата Европы, проведение которой было перенесено на июнь 2021 года.

Впрочем, жестких указаний от IFAB не было. Организация передала вопрос о внедрении «правила пяти замен» на откуп национальным федерациям и лигам. В частности, на ежегодном собрании членов АПЛ в августе клубы подавляющим большинством проголосовали против продолжения эксперимента с пятью заменами в матче, которые должны укладываться в три слота. Тем самым, элитарный турнир английского футбола, который многие называют сильнейшей лигой планеты, вернулся к привычному формату в три разрешенные замены для каждой из команд в одном поединке.

Ключевым фактором в таком решении стали опасения, проявившиеся со стороны клубов «второй» и «третьей» величины. Они посчитали, что пять замен в матче дадут фору топовым командам, имеющим большую глубину состава и ее качество. В частности, босс «Бернли» Шон Дайч после июньского поражения в чемпионате от «Манчестер Сити» с унизительным счетом 0:5 жестко раскритиковал правило о пяти заменах, после того, как его визави из стана «горожан» Хосеп Гвардиола по ходу матча выпустил на усиление игры со скамьи запасных Кевина Де Брейне, Эмерика Ляпорта, Габриэла Жезуса и Лероя Сане.



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Решение АПЛ не стало мейнстримом в футбольной Европе. В частности, лиги Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов предпочли оставить в силе «правило пяти замен», равно как оно продолжило работать и в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге наций.

По такому поводу босс УЕФА Александер Чеферин даже выступил с официальным комментарием. «После консультаций с национальными ассоциациями и клубами, исполком УЕФА одобрил использование пяти замен в клубных и международных матчах до конца нынешнего сезона», - заявил чиновник.

Поддержали использование «правила пяти замен» и в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. В частности, генеральный секретарь организации Йонас Баер-Хоффманн сказал: «Это верное решение и хороший первый шаг к ослаблению давления на игроков, выступающих на топ-уровне. Надеюсь, мы продолжим двигаться к инновационным решениям, способствующим снижению растущих нагрузок, а также улучшению здоровья и производительности труда футболистов».

Еще до оглашения вердикта АПЛ Юрген Клопп был одним из тех, кто открыто и самым решительным образом выступал против сокращения допустимых замен в английском чемпионате с пяти до трех. Немец называл решение оставить в силе пять замен «здравым смыслом», заслужив поддержку со стороны коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что футболисты «нуждаются в большей защите» из-за невероятной плотности игрового календаря.

Поэтому сейчас вовсе неудивительно услышать от менеджеров английских команд, выступающих в Лиге чемпионов, похвалу в адрес УЕФА и «правила пяти замен». Благодаря этому Клопп, Гвардиола, Сульшер, Моуриньо и Лэмпард имеют возможность хоть как-то варьировать составом, чтобы сохранять свежесть ключевых футболистов, и продолжать решать серьезные задачи, поставленные руководством. Футбол за время пандемии потерял немало денег, а потому даже топ-клубы сейчас остро нуждаются в росте поступлений, привести к чему могут лишь успешные выступления на всех фронтах.

«Правило пяти замен не имеет ничего общего с преимуществом определенных команд. Важно понимать, что когда у вас матч каждые три дня, футболисты начинают уставать. Я не понимаю, почему все вокруг играют по одним правилам, а мы вынуждены подчиняться другим. Почему английские команды не могут защитить своих игроков? Взгляните на статистику травм, которая сейчас доступна в интернете. Игроки не успевают восстанавливаться, но мы искусственно ограничиваем замены», - негодует Гвардиола.

Вторит ему и Клопп, активно использующий замены в Лиге чемпионов: «Вопрос о пяти заменах снова должен быть в повестке дня. Впрочем, из-за нынешней системы я не считаю, что он может быть решен в положительную сторону. Гляньте на число травмированных у нас, в «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Лестере». Это критичная ситуация, но мы – ничто против системы».

На самом деле Юрген Клопп был далеко не единственным тренером, кто максимально использовал квоту в пять замен в поединках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. 12 из 32 (37,5%) тренеров команд-участниц турнира произвели все пять замен, а еще десять наставников выпустили на поле по ходу игры по четыре футболиста со скамьи запасных. И, как доказал Эрик Шупо-Мотинг в августовском четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты», четвертая или пятая замена в современных реалиях способна оказаться решающим фактором на пути к большому успеху…