Топ-тренеры АПЛ выступили против решения о запрете пяти замен

Гвардиола, Клопп и Сульшер в один голос настаивают на необходимости изменений

  • 31.10.2020 14:51
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Топ-тренеры АПЛ выступили против решения о запрете пяти замен
© manchestereveningnews.co.uk

Главные тренеры «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» высказались по поводу того, что в английской Премьер-лиге отказались использовать пять замен, что разрешено в большинстве других лиг континента, а также еврокубках.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»: «Это не имеет ничего общего с преимуществом определенных команд. Речь идет о том, почему мы здесь, об игроках, забудьте о преимуществе. Когда футболисты играют каждые три дня, они начинают страдать. Почему во всех лигах это возможно (проведение пяти замен. – прим.), а мы не можем защитить игроков? Статистика говорит сама за себя. Игроки не восстанавливаются после предыдущей игры, даже в прошлом сезоне. Это не имеет никакого смысла. Кто голосовал за подобные решения? Кто они? Кто бы это ни был, они должны защищать игроков».

Юрген Клопп, «Ливерпуль»: «Вопрос о пяти заменах снова должен быть в повестке дня, но я не думаю, что это возможно из-за нынешней системы. Очевидно, что это никому не помогает, когда у «Челси» есть травмированные, как и у «Сити», «Ливерпуля», «Юнайтед», «Тоттенхэма», «Арсенала» и«Лестера», а у остальных клубов и вовсе не хватает права голоса. Такова система».

Уле Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед»: «Поддерживал ли я введение в АПЛ 5 замен? На 100%. Не понимаю, почему клубы проголосовали против, не могу поверить в это, мы же должны следить за игроками. Нужно думать о них. Это самый сложный сезон в истории. Не могу даже понять, в чем смысл отказа клубов от этого правила. Но, сделав этот шаг назад, нужно подумать о профессиональных футболистах, об их ментальном и физическом здоровье. Единственное здравое решение – дать нам побольше отдыхать. Уже многие в Премьер-лиге получили травмы. Я бы хотел иметь пять замен».

Напомним, в АПЛ разрешалось проводить пять замен после возобновления розыгрыша чемпионата-2019/20 после коронавирусной паузы. В сезоне-2020/21 это правило было отменено.

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Источник — Sport.ua

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