Тренировка Шахтера, Динамо укрепляет лидерство, поражение Ворсклы

Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 02.11.2020 12:46
  • 893 просмотра
  • 5 комментариев
Тренировка Шахтера, Динамо укрепляет лидерство, поражение Ворсклы
© ФК Динамо

Тур из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом прошел без зрителей. «Шахтер» и «Динамо» добыли синхронные победы, а вот «Ворскла» неожиданно уступила – впервые в сезоне. Команду Юрия Максимова огорчил один из главных неудачников чемпионата – «Львов». Эта победа позволила львовянам покинуть последнее место. А вот «Ворскла» опустилась на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Шахтер».

«Тренировка» тура

В стартовом поединке тура «Шахтер» сыграл против «Мариуполя» экспериментальным составом, а «Мариуполь» против «Шахтера» - самым что ни на есть резервным. И если «горняки» такую ротацию затеяли по собственной воле, то приазовцы – по воле соперника. Из-за соглашения между двумя клубами, в матче против «Шахтера» «Мариуполь» не смог рассчитывать сразу на 13 игроков, которые донецкая команда отрядила в мариупольскую в аренду. Кроме того, не смог сыграть дисквалифицированный Быков. В итоге в заявке «Мариуполя» оказалось лишь 14 футболистов. Для «Шахтера» этот поединок превратился в тренировку, причем даже без повышенной мотивации. «Горняки» без особых хлопот довели матч до крупной победы. А могли и до более крупной, если бы не самоотверженная игра в «рамке» гостевой команды Кудрика.

Неудачник тура


ФК Шахтер

В ворота «Мариуполя» в игре против «Шахтера» арбитр Новохатний назначил сразу два пенальти. И в обоих случаях «виновником торжества» был защитник приазовской команды Тищенко. В первом случае судья усмотрел криминал в действиях Игоря во время подачи «Шахтером» углового удара, когда мяч угодил тому в руку. Второй пенальти в ворота Кудрика споров не вызывает: Тищенко явно не успевал за Тете и сбил бразильца в пределах штрафной зоны.      

Сейв тура

Голкипер «Мариуполя» отметился сразу несколькими героическими спасениями в игре с «Шахтером». Если бы не Кудрик, то счет в матче был бы куда большим. На счету Олега – сразу несколько классных сейвов. Но самый зрелищный, на наш взгляд, - на последней минуте игры, когда он парировал сильный удар головой в упор от Мораеса.    

Ничья тура

Очень классной и по интриге, и по содержанию оказалась встреча в Александрии. Сначала казалось, что «Десна» подтвердит реноме неудобного соперника для команды Шарана: гости и момент первый создали, и гол первыми забили. Но дальше начались настоящие качели: хозяевам удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Тем не менее, удержать победу «Александрии» не удалось: Будковский спас для своей команды ничью. Закономерный результат в зрелищном матче, который, впрочем, вряд ли порадовал наставников: они явно рассчитывали на большее.

«Подарок» тура

За день до матча «Колос» - «Олимпик» президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха отпраздновал день рождения. Рулевому «Колоса» исполнилось 34 года. Его команда хотела преподнести своему благодетелю подарок в виде победы. Но увы, не получилось: «Олимпик» выиграл. Пришлось дарить привычный в таких случаях «галстук».

Память тура

За четыре минуты до конца матча в Ковалевке хозяева получили право на пенальти. Мяч сразу же забрал себе Селезнев. Удар Евгения с «точки» получился образцовым. Этот гол Евгений, как и обещал, посвятил памяти своего отца, которого недавно не стало…


ФК Колос

Дебют тура

Оба голкипера из основной обоймы «Динамо» - Бущан и Бойко – выбили из строя в связи с заболеванием на коронавирус. Поэтому в воротах вице-чемпионов страны дебютировал 18-летний Нещерет. Руслан стал вторым самым молодым вратарем в независимой истории клуба: после Коваля, дебютировавшего в 17 лет. Первый блин для Нещерета оказался вполне съедобным: его команда победила «Днепр-1».  


ФК Динамо

Гол тура

Полузащитник «Днепра-1» Назаренко если и забивает, то исключительно красиво. Отменный гол Александр вколотил и в ворота «Динамо». «Расшатав» в разные стороны Караваева на левом фланге защиты, Назаренко потрясающим по красоте и точности дальним ударом вогнал мяч в верхнюю девятку. Без малейших шансов для голкипера киевлян Нещерета.

Самострел тура

Если Назаренко в игре против «Динамо» отметился красивым результативным ударом по чужим воротам, то Адамюк не менее красиво забил в свои. После флангового навеса центрбек «днепрян» выпрыгнул в своей штрафной выше всех и головой попытался отбить мяч за линию поля. Но положил футбольный «снаряд» аккурат в дальний угол ворот Сарнавского, без шансов для вратаря.    

Слова тура

Форвард «Динамо» Супряга провел очередной бледный поединок. Влад не забивает уже в седьмом матче подряд. Тем не менее, тренер «бело-синих» Мирча Луческу проблемы в таком положении вещей не видит: «Ему нужно время, чтобы учиться. И он обучается. Все большие мастера не сразу ими стали. Нужно время, чтобы приобрести соответствующий опыт. Я доверяю Супряге. Уверен в нем. Альтернатив на эту позицию у нас пока нет. Надеемся, что Супряга будет расти, прогрессировать как можно быстрее».

Сенсация тура

19 матчей без побед – таковой была «черная полоса» в исполнении «Львова», тянущаяся еще с прошлого сезона. Как следствие – отставка главного тренера Цецадзе и унылое последнее место в таблице. В гости к такому разобранному «Львову» прибыл один из лидеров – «Ворскла», которая в нынешнем чемпионате еще не проигрывала. Казалось бы, в этой паре все понятно. Но в итоге получилось непонятно. Львовяне под руководством и.о. тренера Виталия Шумского не только дали бой одному из лидеров, но и победили. Все решил точный удар форварда львовян Ныча в средине первого тайма и сейв вратаря «Львова» Костика, отбившего пенальти в конце игры. Как итог – первая с февраля сего года победа «Львова», которая наверняка станет хорошим подарком ко дню рождения президента клуба Богдана Копытко.   

Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ  

Вратарь тура

На последней добавленной ко времени второго тайма минуте, а если быть точным, на 99-й, полузащитник «Ворсклы» Кане пробивал пенальти в ворота «Львова». Полтавчане имели шанс уехать домой с одним очком, но уехали, не солоно хлебавши. Голкипер хозяев Орест Костик угадал направление удара и отбил мяч. Судья тут же дал свисток об окончании матча. Кроме этого сейва, Костик еще несколько раз спасал свою команду от неминуемого гола. В частности, после ударов Ребенка, Чеснакова и Щербака.

Штрафной тура

На 64-й минуте матча «Ингулец» - «Заря» номинальные хозяева получили право на перспективный штрафной удар. К мячу сразу подошел штатный исполнитель стандартов в петровской команде Бартулович, но уступил право на удар Янакову. И Денису удался отличный удар практически с угла штрафной площади: мяч по красивой траектории влетел в дальний угол ворот «Зари». Голкипер Шевченко хоть и прикрывал этот угол, но отбить мяч не смог.   

Арбитр тура

После длительной консультации с арбитром ВАР Балакиным и просмотра «телевизора», судья встречи «Ингулец» - «Заря» Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота клуба из Петрово. Судейский приговор взялся исполнять Юрченко, но с его ударом Шуст справился. Но и на этом история не закончилась. По ВАР подсказали Коваленко, что в момент удара Шуст был не на линии ворот, а чуть выше. Коваленко назначил перебить удар. Со второй попытки Юрченко сумел забить.  

Сборная тура

Костик - Конопля, Драме, Махмутович, Сиприано - Политыло, Банада - Цыганков, Тайсон, - Шахаб, Ныч. 

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Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 13:14
    0
    Ну это голословное заявление. Больше на эмоциях.
    В случае победы Шахтёра в игре с Динамо, киевляне всё равно останутся на первом месте. И это может продолжаться до их следующей встречи.
    Такая же петрушка в баскетбольной Суперлиге. Киев-Баскет победил конкурентов, и до повторных встреч их никто не достанет...
    Ся ля спорт.)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:10
    0
    Лидерство, которое не долго продлится.
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 13:08
    0
    Девочка,ты смазкой уже помазала свои дырочки ?игрокам динамо хорошо промазало всё,среда то не за горами
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 02.11.2020 13:03
    -3
    MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 12:56
    Динамо укрепляет не лидерство,а булочки свои сладкие перед Барселоной ,в договорняке с Днепром 1.
    Колорады с арендуполем не договорняк откатали? Ватан совковый
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 12:56
    +1
    Динамо укрепляет не лидерство,а булочки свои сладкие перед Барселоной ,в договорняке с Днепром 1.
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 12:56
    +1
    Динамо укрепляет не лидерство,а булочки свои сладкие перед Барселоной ,в договорняке с Днепром 1.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 13:14
    0
    Ну это голословное заявление. Больше на эмоциях.
    В случае победы Шахтёра в игре с Динамо, киевляне всё равно останутся на первом месте. И это может продолжаться до их следующей встречи.
    Такая же петрушка в баскетбольной Суперлиге. Киев-Баскет победил конкурентов, и до повторных встреч их никто не достанет...
    Ся ля спорт.)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:10
    0
    Лидерство, которое не долго продлится.
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 13:08
    0
    Девочка,ты смазкой уже помазала свои дырочки ?игрокам динамо хорошо промазало всё,среда то не за горами
    Ссылка
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