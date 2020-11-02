Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Самые главные цифры и факты восьмого тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 5-1).

Мирча Луческу празднует 10-ю викторию на посту главного тренера бело-синих. Под его руководством киевляне выиграли 6 матчей в УПЛ, 3 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.

50-й матч за «Динамо» проводит Александр Караваев (ЧУ - 35, КУ - 3, СК - 2, ЕК - 10).

18-летний Руслан Нещерет становится самым молодым голкипером динамовцев в чемпионатах Украины после Максима Коваля.

«Днепр-1» продлевает свою рекордную голевую серию до 13 игр.

«Шахтер» обновляет собственный рекорд лиги, 22-й раз подряд взяв верх над «Мариуполем» в родных стенах (мячи 64-11).

Горняки наносят азовцам 13-й разгром, в том числе 10-й на своем поле.

Оранжево-черные забивают оранжево-синим в общем 45 игр кряду (рекорд УПЛ), а дома - 23. Более продолжительную голевую домашнюю серию с одним соперником имело только «Динамо» в баталиях с «Черноморцем» - 24.

Общая беспроигрышная серия «Шахтера» достигает 17 матчей (+11=6), а домашняя - 40 (+33=7).

Горняки не уходят с поля без гола 12 туров подряд.

Луиш Каштру празднует 30-ю викторию в 40-м матче в чемпионатах Украины.

Тайсон становится автором рекордного для дончан 16-го дубля во встречах с «Мариуполем». При этом второй его гол оказывается 100-м для «Шахтера» в УПЛ при Луише Каштру.

Тайсон, 8-й раз поразивший ворота азовцев (ЧУ - 6, КУ - 2), забивает 75-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 50, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 18), в том числе 55-й - за «Шахтер».



ФК Шахтер

20-й мяч в рядах горняков забивает Алан Патрик (ЧУ - 14, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 4).

Общая «рекордная» для украинских чемпионатов безвыигрышная серия «Мариуполя» в поединках с «Шахтером» достигает 45 игр (=4-41), а гостевая - 23-х (=1-22).

Мариупольцы становятся 5-й командой, потерпевшей 60 поражений с крупным счетом.

150-й матч в УПЛ в составе оранжево-синих проводит Игорь Тищенко.

«Львов» одерживает первую победу в сезоне-2020/21, а «Ворскла» терпит первое поражение.

Сине-золотые, проводившие 50-й матч в родных стенах, празднуют 20-ю викторию в элитном дивизионе.

Львовяне прерывают свою «рекордную» безвыигрышную серию, которая составила 19 игр (=7-12). Последний раз они побеждали 23 февраля 2020 года - 1:0 в гостях с «Олимпиком».

Ганец Эрнест Антви становится первым африканским легионером, задействованным «Львовом» в УПЛ.

Команды Владимира Шарана подписывают 60-ю мировую в элитном дивизионе.

«Александрия» обновляет личный антирекорд, пропуская 17 игр кряду.

Филипп Будковский становится автором 200-го гола команд Александра Рябоконя во всех официальных турнирах (ЧУ - 148, КУ - 52), а Андрей Тотовицкий забивает 10-й мяч «Десны» в гостях у александрийцев.

50-й матч в УПЛ в рядах черниговцев проводит Максим Имереков.

«Десна» поднимает планку личного рекорда, реализовав 11-й пенальти подряд.

«Олимпик» одерживает 20-ю победу в гостях, которая становится 10-й для наставника дончан Игоря Климовского в элитном дивизионе.

«Олимпийцы» устанавливают новое клубное достижение, обходясь без ничьих 11 игр кряду (+6-5).

«Колос», потерпевший первое поражение в этом сезоне в родных стенах, прерывает две свои рекордные беспроигрышные серии: общую - из 6 матчей (+3=3) и домашнюю - из 7 (+4=3).

Евгений Селезнев становится 6-м игроком, забившим 150 мячей в рядах украинских команд за годы независимости (ЧУ - 113, КУ - 12, ЕК - 14, СУ - 11).

Евгений Селезнев 5-й раз поражает ворота «Олимпика». Ранее в рядах «Днепра» он забил «олимпийцам» 4 мяча в УПЛ и 1 - в Кубке Украины.

Евгений Селезнев становится автором 50-го гола ковалевцев в элитном дивизионе.



ФК Колос

6-й пенальти подряд реализовывает «Олимпик», 5-й - «Колос» (личный рекорд), 4-й - «Заря».

400-й матч в карьере на клубном уровне проводит Александр Гладкий (ЧУ - 307, КУ 43, СК - 5, ЕК - 45, СУ - 11).

40-й поединок в УПЛ на посту главного тренера проводит Виктор Скрипник (+19=11-10, 65-38).

Денис Янаков становится автором первого гола джокеров «Ингульца».

«Рух» добывает первое очко на чужих полях.

Безголевая серия желто-черных достигает 420 минут.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Богданов («Колос»), 50-й -Максим Лопыренок («Минай»), 1-й - Богдан Вьюнник («Шахтер»), Вячеслав Велев, Даниил Дмитриев, Иван Мамросенко, Родион Плакса, Никита Фурсенко (все - «Мариуполь») и Руслан Нещерет («Динамо»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Олег Кудрик («Мариуполь»), во 2-м - Эрнест Антви, Владимир Якимец (оба - «Львов»), Василий Рунич («Рух») и Алексей Хахлев («Минай»).

50-й мяч в премьер-лиге забивает Тайсон, 15-й - Артем Ситало, 10-й - Владлен Юрченко, 1-й - Георгий Судаков (во 2-й игре), Бенито (в 8-й), Назарий Ныч (в 15-й) и Сергей Горбунов (в 37-й).

3-й дубль в УПЛ делает Тайсон.

Евгений Банада становится автором 150-го гола сезона-2020/21.

13-й пенальти из 16 реализовывает Евгений Селезнев, 7-й из 7 - Владлен Юрченко, 5-й из 6 - Тайсон, 3-й из 3-х - Андрей Тотовицкий, 3-й из 6 - Алан Патрик.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Максим Имереков (в 60-й игре).

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Владимир Новохатний, 10-й - полтавчанин Андрей Коваленко.

30-й пенальти назначает Ярослав Козык, 10-й в ворота гостей - Владимир Новохатний, 10-й в ворота хозяев - Игорь Пасхал.