ЛЕОНЕНКО – о матче с Ференцварошем: «Динамо создало только один момент»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мыслями о матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо» (2:2).
«Динамо» создало за 95 минут только один момент: когда мог забивать Караваев. Потом все придумали себе сами венгры. Сначала – наши за границей, это про Харатина. Потому ничего Луческу и не говорил в перерыве. Атаки были, но они ничем не заканчивались. Ничего не делая, команда ведет 2:0. И чего кричать в раздевалке, если ничего не дали создать «Ференцварошу», – сказал Леоненко.
Напомним, команда Сергея Реброва сумела вырвать ничью на последней минуте основного времени.
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ференцварош был креативней, но и ошибок делал больше, которыми Динамо воспользовалось.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.