ЛЕОНЕНКО – о матче с Ференцварошем: «Динамо создало только один момент»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мыслями о матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо» (2:2).



«Динамо» создало за 95 минут только один момент: когда мог забивать Караваев. Потом все придумали себе сами венгры. Сначала – наши за границей, это про Харатина. Потому ничего Луческу и не говорил в перерыве. Атаки были, но они ничем не заканчивались. Ничего не делая, команда ведет 2:0. И чего кричать в раздевалке, если ничего не дали создать «Ференцварошу», – сказал Леоненко.



Напомним, команда Сергея Реброва сумела вырвать ничью на последней минуте основного времени.