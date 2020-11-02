ЛЕОНЕНКО – о матче с Ференцварошем: «Динамо создало только один момент»

Специалист объяснил, почему Мирча Луческу ничего не говорил в перерыве

  • 02.11.2020 12:27
  • 916 просмотров
  • 3 комментария
ЛЕОНЕНКО – о матче с Ференцварошем: «Динамо создало только один момент»
© ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мыслями о матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо» (2:2).
 
«Динамо» создало за 95 минут только один момент: когда мог забивать Караваев. Потом все придумали себе сами венгры. Сначала – наши за границей, это про Харатина. Потому ничего Луческу и не говорил в перерыве. Атаки были, но они ничем не заканчивались. Ничего не делая, команда ведет 2:0. И чего кричать в раздевалке, если ничего не дали создать «Ференцварошу», – сказал Леоненко.
 
Напомним, команда Сергея Реброва сумела вырвать ничью на последней минуте основного времени.

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Источник — Великий футбол

(3 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:14
    0
    Djoni1983, 02.11.2020 12:45
    Нулевое Динамо не смогло переиграть ещё более нулевой Ференц...
    Автобусникам не привыкать.
    Ссылка
    Djoni1983
      Djoni1983, 02.11.2020 12:45
    -4
    Нулевое Динамо не смогло переиграть ещё более нулевой Ференц...
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 02.11.2020 12:34
    -3
    Кстати, тоже об этом подумал, что моментов созданных именно Динамо почти не было.
    Ференцварош был креативней, но и ошибок делал больше, которыми Динамо воспользовалось.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:14
    0
    Djoni1983, 02.11.2020 12:45
    Нулевое Динамо не смогло переиграть ещё более нулевой Ференц...
    Автобусникам не привыкать.
    Ссылка
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