Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-100

Свитолина и Ястремская сохранили свои позиции

  • 02.11.2020 11:45
  • 666 просмотров
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-100
© WTA. Марта Костюк

На прошлой неделе турниров WTA не было, поэтому девушки играли соревнования под эгидой ITF.
 
На крупнейшем турнире недели в Тайлере (Техас, США) в финале играла украинка Марта Костюк, которая, к сожалению, уступила американке Энн Ли.
 
Благодаря этому результату 20-летняя представительница США дебютировала в первой сотне мирового рейтинга, заняв последнюю строчку в топ-100.

Марта Костюк гарантировала себе место в сотне лучших чуть раньше, в новой редакции рейтинга она занимает 97-е место и становится третьей ракеткой Украины.

Элина Свитолина и Даяна Ястремская сохранили свои позиции. У остальных представительниц нашей страны изменения если и есть, то незначительные. 

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 02.11.2020 12:18
    0
    sv_2000, 02.11.2020 12:16
    Следующая станция топ 50
    Наступного року ще навряд чи.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.11.2020 12:16
    +2
    Следующая станция топ 50
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.11.2020 12:16
    +2
    Следующая станция топ 50
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 02.11.2020 12:18
    0
    sv_2000, 02.11.2020 12:16
    Следующая станция топ 50
    Наступного року ще навряд чи.
    Ссылка
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