Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-100

На прошлой неделе турниров WTA не было, поэтому девушки играли соревнования под эгидой ITF.
На крупнейшем турнире недели в Тайлере (Техас, США) в финале играла украинка Марта Костюк, которая, к сожалению, уступила американке Энн Ли.
Благодаря этому результату 20-летняя представительница США дебютировала в первой сотне мирового рейтинга, заняв последнюю строчку в топ-100.
Марта Костюк гарантировала себе место в сотне лучших чуть раньше, в новой редакции рейтинга она занимает 97-е место и становится третьей ракеткой Украины.
Элина Свитолина и Даяна Ястремская сохранили свои позиции. У остальных представительниц нашей страны изменения если и есть, то незначительные.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Источник — Sport.ua
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