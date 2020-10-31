Тайлер. Костюк без борьбы вышла в финал и обеспечила себе дебют в топ-100

Марта Костюк (№104 WTA) вышла в финал 80-тысячника ITF в Тайлере, США.
Это случилось благодаря снятию с полуфинального матча ее соперницы Кэтрин Беллис из США (№141 WTA).
Любопытно, что в парном полуфинале уже Костюк вместе с Кларой Таусон из Дании снялись с матча.
В финале одиночного разряда Марта сразится против Энн Ли (№112 WTA) или Греетье Миннен (№114 WTA).
Отметим, что выход в финал гарантирует Марте дебют в топ-100 мирового рейтинга со следующей недели.
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Источник — Sport.ua
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