Тайлер. Костюк без борьбы вышла в финал и обеспечила себе дебют в топ-100

Но пришлось сняться с парного полуфинала

  • 31.10.2020 18:42
  • 1391 просмотр
  • 3 комментария
Тайлер. Костюк без борьбы вышла в финал и обеспечила себе дебют в топ-100
© USTA. Марта Костюк

Марта Костюк (№104 WTA) вышла в финал 80-тысячника ITF в Тайлере, США.

Это случилось благодаря снятию с полуфинального матча ее соперницы Кэтрин Беллис из США (№141 WTA).

Любопытно, что в парном полуфинале уже Костюк вместе с Кларой Таусон из Дании снялись с матча.

В финале одиночного разряда Марта сразится против Энн Ли (№112 WTA) или Греетье Миннен (№114 WTA).

Отметим, что выход в финал гарантирует Марте дебют в топ-100 мирового рейтинга со следующей недели.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 31.10.2020 19:12
    +2
    Нарешті топ-100! Молодець!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 31.10.2020 19:11
    +1
    віддала Марті боржок Справедливо..
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.10.2020 18:48
    +8
    Молодчинка, Марта!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.10.2020 18:48
    +8
    Молодчинка, Марта!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 31.10.2020 19:12
    +2
    Нарешті топ-100! Молодець!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 31.10.2020 19:11
    +1
    віддала Марті боржок Справедливо..
    Ссылка
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