Тайлер. Костюк без борьбы вышла в финал и обеспечила себе дебют в топ-100

Марта Костюк (№104 WTA) вышла в финал 80-тысячника ITF в Тайлере, США.

Это случилось благодаря снятию с полуфинального матча ее соперницы Кэтрин Беллис из США (№141 WTA).

Любопытно, что в парном полуфинале уже Костюк вместе с Кларой Таусон из Дании снялись с матча.

В финале одиночного разряда Марта сразится против Энн Ли (№112 WTA) или Греетье Миннен (№114 WTA).

Отметим, что выход в финал гарантирует Марте дебют в топ-100 мирового рейтинга со следующей недели.