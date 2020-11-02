Стало известно, когда Динамо полетит в Барселону

Мирча Луческу предпочитает вылетать за день до матча

  • 02.11.2020 09:45
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Стало известно, когда Динамо полетит в Барселону
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отправится в Барселону на матч третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов в понедельник. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Сегодня после 15:00 - вылет оставшихся «спартанцев» в Барселону. За два дня до игры. Возвращение в четверг», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера киевляне сообщили о новой волне заражения коронавирусом в команде. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Ранее COVID-19 был обнаружен у Григория Бущана и Виталия Миколенко.

Матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Telegram

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