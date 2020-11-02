Рейтинг ATP. Прогресс Сачко и Орлова, небольшие изменения в топ-10

Илья Марченко добавил четыре позиции

  • 02.11.2020 09:30
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Рейтинг ATP. Прогресс Сачко и Орлова, небольшие изменения в топ-10
© ФТУ. Виталий Сачко

На прошлой неделе состоялись два турнира ATP. На более престижных соревнованиях в Вене победу праздновал пятый сеяный Андрей Рублев из России, который выиграл свой пятый титул в сезоне и стал лидером тура по этому показателю. На его позиции в топ-10 это не отразилось, а вот финалист Лоренцо Сонего поднялся сразу на 32-е место (+10 строчек).

В финальном матче на турнире в Казахстане австралиец Джон Миллман переиграл Адриана Маннарино из Франции. Оба немного улучшили позиции в мировой классификации. Миллман поднялся на 7 строчек (38-е место), Маннарино – на три (36-е).

В первой десятке лишь одно изменение: Даниил Медведев немного опередил Стефаноса Циципаса.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то наиболее заметного прогресса добился Виталий Сачко, который невероятным образом попал в список участников квалификации в Вене, после чего еще и в статусе лаки-лузера сыграл в первом круге основы. Виталий дебютирует в топ-500. Также стоит отметить Владислава Орлова, который подбирается к четвертой сотне. У остальных изменения незначительные. 

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

По результатам Чемпионской гонки стал известен еще один участник Итогового турнира в Лондоне. Им стал все тот же Рублев. Еще одно место остается вакантным. 

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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