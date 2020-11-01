Рублев и Миллман стали победителями турниров ATP

В воскресенье, первого ноября, состоялись два финала на турнирах ATP.
На более престижных соревнованиях в Вене победу праздновал пятый сеяный Андрей Рублев из России. В матче за титул он обыграл лаки-лузера Лоренцо Сонего из Италии, который выбил из борьбы Новака Джоковича. Отметим, что Рублев выиграл свой пятый титул в сезоне и стал лидером тура по этому показателю.
В финальном матче на турнире в Казахстане австралиец Джон Миллман переиграл Адриана Маннарино из Франции.
ATP-500 Вена. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:4
ATP-250 Нур-Султан. Финал
Джон Миллман (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:1
Источник — Sport.ua
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