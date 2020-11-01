Рублев и Миллман стали победителями турниров ATP

Россиянин выиграл пятый титул в 2020-м году

  • 01.11.2020 19:38
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Рублев и Миллман стали победителями турниров ATP
© ATP. Лоренцо Сонего и Андрей Рублев

В воскресенье, первого ноября, состоялись два финала на турнирах ATP.

На более престижных соревнованиях в Вене победу праздновал пятый сеяный Андрей Рублев из России. В матче за титул он обыграл лаки-лузера Лоренцо Сонего из Италии, который выбил из борьбы Новака Джоковича. Отметим, что Рублев выиграл свой пятый титул в сезоне и стал лидером тура по этому показателю.

В финальном матче на турнире в Казахстане австралиец Джон Миллман переиграл Адриана Маннарино из Франции.

ATP-500 Вена. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:4

ATP-250 Нур-Султан. Финал
Джон Миллман (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:1

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Источник — Sport.ua

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