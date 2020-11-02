Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Команды Луческу всегда добавляли во втором тайме»

Эксперт не понимает, почему «Динамо» упустило победу над «Ференцварошем»

  • 02.11.2020 04:58
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Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Команды Луческу всегда добавляли во втором тайме»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Зная Луческу, его команды всегда добавляли во втором тайме. Сложно сказать, что произошло с «Динамо» во втором тайме: либо Ребров лучший мотиватор - либо недооценка. Я ожидал, что «Динамо» доведет матч до победы, но трудно оценить, что произошло после перерыва», - сказал Метревели.

Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.

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Источник — Футбол 1/2/3

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