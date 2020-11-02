Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Команды Луческу всегда добавляли во втором тайме»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Зная Луческу, его команды всегда добавляли во втором тайме. Сложно сказать, что произошло с «Динамо» во втором тайме: либо Ребров лучший мотиватор - либо недооценка. Я ожидал, что «Динамо» доведет матч до победы, но трудно оценить, что произошло после перерыва», - сказал Метревели.

Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.