Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Команды Луческу всегда добавляли во втором тайме»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Зная Луческу, его команды всегда добавляли во втором тайме. Сложно сказать, что произошло с «Динамо» во втором тайме: либо Ребров лучший мотиватор - либо недооценка. Я ожидал, что «Динамо» доведет матч до победы, но трудно оценить, что произошло после перерыва», - сказал Метревели.
Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.
Источник — Футбол 1/2/3
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