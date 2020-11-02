Вячеслав ШЕВЧУК: «После гола Ференцварош почувствовал запах крови»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В первом тайме «Динамо» лучше воспользовался моментами против «Ференцвароша». Второй тайм Киев начал уверенно, контролировал мяч и после забитого мяча «Ференцварош» почувствовал запах крови и начал оказывать давление. Не знаешь, как бы случилось, если бы «Ференцварошу» хватило времени отыграться», - сказал Шевчук.

Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.