ЕЗЕРСКИЙ: «Арендованные игроки должны играть против Динамо и Шахтера»

Экс-защитник сборной Украины недоволен поведением украинским топ-клубов

  • 01.11.2020 17:53
  • 1046 просмотров
  • 3 комментария
ЕЗЕРСКИЙ: «Арендованные игроки должны играть против Динамо и Шахтера»
© УАФ. Владимир Езерский

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился своим мнением по поводу ситуации, когда «Шахтер» и «Динамо» запрещают игрокам, которых отдали в аренду, играть против своих команд:

«Хочу обратиться к руководителям «Шахтера» и «Динамо» с просьбой выработать другое отношение к арендованным футболистам и позволять им играть против своих клубов.

Остап Маркевич и игроки «Мариуполя» хотели сыграть с «Шахтером» основным составом. Они были разочарованы невозможностью это сделать.

Отданные в аренду «Шахтером» и «Динамо» футболисты должны играть против «Шахтера» и «Динамо». Так было бы интереснее и полезнее для самих футболистов, которые хотят вернуться из аренды, доказав своим клубам свой класс.

Что касается игры горняков с «Мариуполем», то она была в одни ворота».

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Источник — Footboom

(8 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
      Frank Piter, 01.11.2020 18:25
    0
    Все будет проще. Они будут арендоваться вне Украины.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 18:10
    +2
    Плати зарплату Владимир. И будут
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 18:04
    0
    Ага, так тебя уже и послушали.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 18:10
    +2
    Плати зарплату Владимир. И будут
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 01.11.2020 18:25
    0
    Все будет проще. Они будут арендоваться вне Украины.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 18:04
    0
    Ага, так тебя уже и послушали.
    Ссылка
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