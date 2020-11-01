ЕЗЕРСКИЙ: «Арендованные игроки должны играть против Динамо и Шахтера»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился своим мнением по поводу ситуации, когда «Шахтер» и «Динамо» запрещают игрокам, которых отдали в аренду, играть против своих команд:

«Хочу обратиться к руководителям «Шахтера» и «Динамо» с просьбой выработать другое отношение к арендованным футболистам и позволять им играть против своих клубов.

Остап Маркевич и игроки «Мариуполя» хотели сыграть с «Шахтером» основным составом. Они были разочарованы невозможностью это сделать.

Отданные в аренду «Шахтером» и «Динамо» футболисты должны играть против «Шахтера» и «Динамо». Так было бы интереснее и полезнее для самих футболистов, которые хотят вернуться из аренды, доказав своим клубам свой класс.

Что касается игры горняков с «Мариуполем», то она была в одни ворота».