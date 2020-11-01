7-й тур
Коньяспор
1 : 2
Истанбул Башакшехир
01.11.2020, FT

Кравец снова забил в Турции. На этот раз – в ворота чемпиона

Гол украинца не спас «Коньяспор» от поражения от «Истанбула»

  • 01.11.2020 17:11
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Кравец снова забил в Турции. На этот раз – в ворота чемпиона
© Sport.ua. Артем Кравец

Сегодня «Коньяспор» Артема Кравца в седьмом туре чемпионата Турции дома проиграл чемпиону страны, «Истанбул Башакшехиру», со счетом 1:2.

Единственный гол в составе хозяев на 70-й минуте забил именно Кравец. Для украинца это четвертый гол в 5 матчах после перехода в «Коньяспор».

Две недели назад Кравец спас свою команду от поражения в матче с «Малатьяспором».

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Источник — Sport.ua

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