Кравец снова забил в Турции. На этот раз – в ворота чемпиона

Сегодня «Коньяспор» Артема Кравца в седьмом туре чемпионата Турции дома проиграл чемпиону страны, «Истанбул Башакшехиру», со счетом 1:2.
Единственный гол в составе хозяев на 70-й минуте забил именно Кравец. Для украинца это четвертый гол в 5 матчах после перехода в «Коньяспор».
Две недели назад Кравец спас свою команду от поражения в матче с «Малатьяспором».
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Источник — Sport.ua
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