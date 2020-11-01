7-й тур
Коньяспор
1 : 2
Истанбул Башакшехир
01.11.2020, FT

ВИДЕО. Кравец забил в Турции в ворота действующего чемпиона страны

Для украинца это четвертый гол в 5 матчах после перехода в «Коньяспор»

  • 01.11.2020 22:09
  • 2737 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кравец забил в Турции в ворота действующего чемпиона страны
© Twitter. Артем Кравец

Украинский форвард «Коньяспора» Артем Кравец забил гол в 7-м туре чемпионата Турции

Его клуба дома проиграл чемпиону страны, «Истанбул Башакшехиру», со счетом 1:2.

Для украинца это 4-й гол в 5 матчах после перехода в «Коньяспор».

ВИДЕО. Гол Артема Кравца, 70 мин.

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Артем Кравец (Коньяспор).
58' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Истанбул Башакшехир.
45' ГОЛ ! Автогол забил Боли Болинголи-Мбомбо (Истанбул Башакшехир).
4' ГОЛ ! Мяч забил Энцо Кривелли (Истанбул Башакшехир).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 01.11.2020 22:23
    +3
    Молодец. Помню его голы Валенсии. Дк сделало ставку на молодого Супрягу, что в принцыпе разумно. Но вот по Кравцу в ДК какая-то недосказанности осталась.
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 01.11.2020 22:23
    +3
    Молодец. Помню его голы Валенсии. Дк сделало ставку на молодого Супрягу, что в принцыпе разумно. Но вот по Кравцу в ДК какая-то недосказанности осталась.
    Ссылка
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