ВИДЕО. Кравец забил в Турции в ворота действующего чемпиона страны

Украинский форвард «Коньяспора» Артем Кравец забил гол в 7-м туре чемпионата Турции
Его клуба дома проиграл чемпиону страны, «Истанбул Башакшехиру», со счетом 1:2.
Для украинца это 4-й гол в 5 матчах после перехода в «Коньяспор».
ВИДЕО. Гол Артема Кравца, 70 мин.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Кравец (Коньяспор).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Истанбул Башакшехир.
|45'
|ГОЛ ! Автогол забил Боли Болинголи-Мбомбо (Истанбул Башакшехир).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Энцо Кривелли (Истанбул Башакшехир).
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Источник — Sport.ua
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