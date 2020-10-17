Кравец забил мяч и спас Коньяспор от поражения

Украинский форвард отметился голом в очередном матче чемпионата Турции

  • 17.10.2020 20:28
  • 1035 просмотров
  • 2 комментария
Кравец забил мяч и спас Коньяспор от поражения
© ФК Коньяспор. Артем Кравец

«Коньяспор» сыграл вничью с клубом «Йени Мальтяспор» в матче пятого тура турецкой Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Отметим, что Артем Кравец стал одним из героев своей команды. Он вышел в стартовом составе и на 83-й минуте сравнял счет в игре.
Это уже третий гол Кравца за «Коньяспор» в трех матчах.

«Коньяспор» - «Йени Малатьяспор» - 1:1
Голы: Кравец, 83 - Явру, 58.

Ранее Кравец рассказал, как у него возник вариант с переходом в «Коньяспор».

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.10.2020 20:38
    +1
    Що робить з гравцями конкуренція.
    Всі забивають: Яремчук, Філіппов, Кравець.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.10.2020 20:33
    +4
    Кравець молодець!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.10.2020 20:33
    +4
    Кравець молодець!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.10.2020 20:38
    +1
    Що робить з гравцями конкуренція.
    Всі забивають: Яремчук, Філіппов, Кравець.
    Ссылка
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