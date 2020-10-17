Кравец забил мяч и спас Коньяспор от поражения

«Коньяспор» сыграл вничью с клубом «Йени Мальтяспор» в матче пятого тура турецкой Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что Артем Кравец стал одним из героев своей команды. Он вышел в стартовом составе и на 83-й минуте сравнял счет в игре.

Это уже третий гол Кравца за «Коньяспор» в трех матчах.

«Коньяспор» - «Йени Малатьяспор» - 1:1

Голы: Кравец, 83 - Явру, 58.

Ранее Кравец рассказал, как у него возник вариант с переходом в «Коньяспор».