Кравец рассказал, как у него возник вариант с переходом в Коньяспор

Турки интересовались украинцем еще до его перехода в «Динамо»

  • 06.10.2020 12:40
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Кравец рассказал, как у него возник вариант с переходом в Коньяспор
© Коньяспор. Артем Кравец

Украинский нападающий Артем Кравец рассказал, как у него возник вариант с переходом в «Коньяспор».
 
- Еще в конце прошлого сезона мой агент сообщил, что есть большой интерес от этой команды. «Они очень хотят тебя видеть, но посмотрим, как будет складываться ситуация в «Кайсере». По окончании сезона их интерес только усиливался. Мы даже вели определенный конструктивный диалог. Затем на горизонте появилось «Динамо» - и все переговоры были свернуты. В «Коньяспоре» с пониманием отнеслись к моему выбору.
 
Но в «Динамо» сложилась вот такая ситуация. Мы снова вышли с ними на связь, они подтвердили, что до сих пор заинтересованы в моих услугах. Дальше - дело нескольких дней, и вот я здесь.
 
- Ваша жена призналась, что кроме «Коньяспора» вами интересовались еще шесть турецких клубов. Были среди них стамбульские гранды?
- Стамбульские гранды проявляли косвенный интерес. Конкретных действий с их стороны не было. В принципе, если ты проводишь достаточно неплохой сезон, регулярно играешь, то всегда есть интерес от многих клубов. Анна вспомнила клубы, от которых был конкретный интерес. Некоторые предложения не устроили меня в финансовом плане, некоторые - в плане амбиций клуба. Но хорошо, что было из чего выбирать.
 
- Вы дебютировали роскошным дублем в ворота «Бешикташа». Эмоции, пожалуй, еще свежи...
- Пережил, конечно, очень положительные эмоции. Успешно сыграл - и еще и против такой сильной команды. Но это только начало. Важно не сбрасывать обороты. Каждый матч не похож на предыдущий. Так обыграли «Бешикташ», но с «Денизли» все сложилось по-другому. Пока только положительные эмоции от команды и от клуба.
 
- Этот дубль вернул вам веру в собственные силы или вы ее и не теряли?
- Я не терял веру в свои силы. Предыдущие полгода сложились для меня довольно неплохо с учетом того, что я возвращался после травмы, и с учетом всех проблем, которые были в клубе. У меня никогда не возникало трудностей с верой в собственные силы (улыбается).

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Источник — Футбол 24

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