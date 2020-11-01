Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля на позицию центрбека

Руководство «Ливерпуля» дало понять, что в январе готово выделить средства Юргену Клоппу на покупку нового центрального защитника, что поможет тренеру улучшить кадровую ситуацию в команде на фоне травм ключевых исполнителей.

На приобретение нового футболиста «красные» готовы выделить до 40 миллионов фунтов.

Скауты «Ливерпуля» уже подготовили список из потенциальных новичков, над которым в клубе будут работать в ближайшее время. В него вошли Озан Кабак («Шальке»), Пау Торрес («Вильярреал»), Жюль Кунде («Севилья»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), а также защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко.

Впрочем, не исключается, что в итоге «красные» доверят место в составе кому-то из выпускников клубной академии, по причине чего в январе не будут выходить на рынок.

Напомним, в сентябре сообщалось об интересе к Николаю Матвиенко со стороны «Вест Хэма», но в итоге этот клуб решил отказаться от идеи подписания украинца.