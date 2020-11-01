Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля на позицию центрбека

Украинец кажется «красным» перспективным вариантом усиления состава

  • 01.11.2020 12:00
  • 2477 просмотров
  • 17 комментариев
Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля на позицию центрбека
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Руководство «Ливерпуля» дало понять, что в январе готово выделить средства Юргену Клоппу на покупку нового центрального защитника, что поможет тренеру улучшить кадровую ситуацию в команде на фоне травм ключевых исполнителей.

На приобретение нового футболиста «красные» готовы выделить до 40 миллионов фунтов.

Скауты «Ливерпуля» уже подготовили список из потенциальных новичков, над которым в клубе будут работать в ближайшее время. В него вошли Озан Кабак («Шальке»), Пау Торрес («Вильярреал»), Жюль Кунде («Севилья»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), а также защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко.

Впрочем, не исключается, что в итоге «красные» доверят место в составе кому-то из выпускников клубной академии, по причине чего в январе не будут выходить на рынок.

Напомним, в сентябре сообщалось об интересе к Николаю Матвиенко со стороны «Вест Хэма», но в итоге этот клуб решил отказаться от идеи подписания украинца.

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Источник — 90min

(10 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 12:54
    0
    Ссылка
    ass36
      ass36, 01.11.2020 12:46
    0
    Ну и хай себе входит то их нии проблемы что входит что выходит у них, а с Матвиенко лепят обычную проститутку, а как же патриотизм, честь, родина. Одним словом с любого человека пытаются слепить никак не человека а животное.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.11.2020 12:43
    +1
    Репутація більшості українських гравців в ЄС доволі слабенька. Вони не витримують жорстку конкуренцію та не тримають стабільний рівень гри протягом сезону. Зараз виключення хіба може Малиновський.
    =
    Дуже сумніваюсь, що Клопп зупинить свій вибір на Матвієнко, хіба що на нього буде якась приваблива ціна з бонусами.
    =
    Нагадаю, що ЖОДНИЙ український футболіст не є стабільним гравцем основи в жодному клубі в будь-якій з ТОП-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція). Це реалії. Все інше фантазії агентів та журналістів.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:41
    0
    Pro100ecspert, 01.11.2020 12:36
    В Ван Дейка травма
    Я образно
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 01.11.2020 12:38
    +1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    о чем ты говоришь) аренда в киеве всего обходится в 1-2 млн евро, это меньше чем зарплата тайсона в 2 раза, который к слову уйдет летом
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 01.11.2020 12:37
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:34
    а как же Матвиенко слабее левого мизинца Ван Дейка!?
    ідійот, прости господи. Ван Дейк випав на весь рік.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 01.11.2020 12:36
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:34
    а как же Матвиенко слабее левого мизинца Ван Дейка!?
    В Ван Дейка травма
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:35
    -1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    Слушайте, вы там со своей арендой разберитесь... позорники, давно долг НСК выплатили, новый ещё не образовался!?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:34
    -1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    а как же Матвиенко слабее левого мизинца Ван Дейка!?
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 01.11.2020 12:33
    +1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    А кем потом играть, если всех молодых звёзд распродать?? И причём тут аренда?? Если бы у Шахты было так плохо с деньгами, жили бы в более дешёвом Харькове
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    +2
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.11.2020 12:22
    +1
    Шорт побйерйи! (с)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:21
    0
    Ага
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 01.11.2020 12:15
    +2
    Все лето продавали и не продали,разве что для игр кубка как Ярмоленко максимум
    Ссылка
    Ukrainian Designer
      Ukrainian Designer, 01.11.2020 12:10
    +1
    10 НАЙКРАЩИХ ГРАВЦІВ ШАХТАРЯ В ФІФА 21 🔰 | Команда УПЛ в FIFA 21
    https://www.youtube.com/watch?v=BeaFiRwXUzA
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.11.2020 12:09
    +5
    Разве что за недорого, но так им никто не отдаст
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 01.11.2020 12:01
    +5
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.11.2020 12:09
    +5
    Разве что за недорого, но так им никто не отдаст
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 01.11.2020 12:01
    +5
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    +2
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 01.11.2020 12:15
    +2
    Все лето продавали и не продали,разве что для игр кубка как Ярмоленко максимум
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.11.2020 12:43
    +1
    Репутація більшості українських гравців в ЄС доволі слабенька. Вони не витримують жорстку конкуренцію та не тримають стабільний рівень гри протягом сезону. Зараз виключення хіба може Малиновський.
    =
    Дуже сумніваюсь, що Клопп зупинить свій вибір на Матвієнко, хіба що на нього буде якась приваблива ціна з бонусами.
    =
    Нагадаю, що ЖОДНИЙ український футболіст не є стабільним гравцем основи в жодному клубі в будь-якій з ТОП-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція). Це реалії. Все інше фантазії агентів та журналістів.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 01.11.2020 12:38
    +1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    о чем ты говоришь) аренда в киеве всего обходится в 1-2 млн евро, это меньше чем зарплата тайсона в 2 раза, который к слову уйдет летом
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 01.11.2020 12:33
    +1
    Trasher311987, 01.11.2020 12:23
    Скажем так если Шахтер не пройдет в еврокубки весной.
    Надо продавать игроков.
    Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
    Учитывая реалии.
    А кем потом играть, если всех молодых звёзд распродать?? И причём тут аренда?? Если бы у Шахты было так плохо с деньгами, жили бы в более дешёвом Харькове
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.11.2020 12:22
    +1
    Шорт побйерйи! (с)
    Ссылка
    Ukrainian Designer
      Ukrainian Designer, 01.11.2020 12:10
    +1
    10 НАЙКРАЩИХ ГРАВЦІВ ШАХТАРЯ В ФІФА 21 🔰 | Команда УПЛ в FIFA 21
    https://www.youtube.com/watch?v=BeaFiRwXUzA
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 12:54
    0
    Ссылка
    ass36
      ass36, 01.11.2020 12:46
    0
    Ну и хай себе входит то их нии проблемы что входит что выходит у них, а с Матвиенко лепят обычную проститутку, а как же патриотизм, честь, родина. Одним словом с любого человека пытаются слепить никак не человека а животное.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:41
    0
    Pro100ecspert, 01.11.2020 12:36
    В Ван Дейка травма
    Я образно
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 01.11.2020 12:37
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:34
    а как же Матвиенко слабее левого мизинца Ван Дейка!?
    ідійот, прости господи. Ван Дейк випав на весь рік.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 01.11.2020 12:36
    0
    AdvocatusDei, 01.11.2020 12:34
    а как же Матвиенко слабее левого мизинца Ван Дейка!?
    В Ван Дейка травма
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 12:21
    0
    Ага
    Ссылка
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