Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля на позицию центрбека

Руководство «Ливерпуля» дало понять, что в январе готово выделить средства Юргену Клоппу на покупку нового центрального защитника, что поможет тренеру улучшить кадровую ситуацию в команде на фоне травм ключевых исполнителей.
На приобретение нового футболиста «красные» готовы выделить до 40 миллионов фунтов.
Скауты «Ливерпуля» уже подготовили список из потенциальных новичков, над которым в клубе будут работать в ближайшее время. В него вошли Озан Кабак («Шальке»), Пау Торрес («Вильярреал»), Жюль Кунде («Севилья»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), а также защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко.
Впрочем, не исключается, что в итоге «красные» доверят место в составе кому-то из выпускников клубной академии, по причине чего в январе не будут выходить на рынок.
Напомним, в сентябре сообщалось об интересе к Николаю Матвиенко со стороны «Вест Хэма», но в итоге этот клуб решил отказаться от идеи подписания украинца.
Источник — 90min
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
=
Дуже сумніваюсь, що Клопп зупинить свій вибір на Матвієнко, хіба що на нього буде якась приваблива ціна з бонусами.
=
Нагадаю, що ЖОДНИЙ український футболіст не є стабільним гравцем основи в жодному клубі в будь-якій з ТОП-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція). Це реалії. Все інше фантазії агентів та журналістів.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
https://www.youtube.com/watch?v=BeaFiRwXUzA
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
=
Дуже сумніваюсь, що Клопп зупинить свій вибір на Матвієнко, хіба що на нього буде якась приваблива ціна з бонусами.
=
Нагадаю, що ЖОДНИЙ український футболіст не є стабільним гравцем основи в жодному клубі в будь-якій з ТОП-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція). Це реалії. Все інше фантазії агентів та журналістів.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
Надо продавать игроков.
Потому что Шахтер за все платит Аренду в Киеве. Это очень не дёшево.
Учитывая реалии.
https://www.youtube.com/watch?v=BeaFiRwXUzA
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.