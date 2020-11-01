«Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форнальс (Вест Хэм Юнайтед).
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Источник — YouTube
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