7-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм Юнайтед
31.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Сумеют ли «молотобойцы» воспользоваться проблемами «красных» в обороне?

  • 30.10.2020 21:18
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Ливерпуль — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

В субботу, 31-го октября, состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Вест Хэм».

Подопечные Юргена Клоппа уверенно начали сезон, но потом забуксовали — ужасные 2:7 с «Астон Виллой», 2:2 с «Эвертоном». Правда, в последнем туре «красные» не без труда одолели «Шеффилд» — 2:1. В итоге, «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 15-14.

Кто бы мог подумать, что после шести сыгранных туров «Ливерпуль» будет занимать первое место по пропущенным мячам? Столько же у «Вест Бромвича» и «Фулхэма», но «красным» от этого ничуть не легче. А тут еще и тяжелая травма основного центрального защитника Вирджила ван Дейка… 19-летний Рис Уильямс, может, и неплох, но до ван Дейка ему пока далеко.

У «Вест Хэма» тоже ситуация не особенно радужная. Два поражения — две победы — две ничьих. В итоге, «молотобойцы» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 8 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-8.

Пока что никак не проявляет себя 31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. С одной стороны, футболист принял участие в четырех поединках АПЛ. С другой стороны, Ярмоленко провел на поле всего 81 минуту в общей сложности, результативными действиями не отметился. В матче с «Ливерпулем» Андрей, скорее всего, выйдет на замену.

Букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом будущего поединка. На победу хозяев дают коэффициент 1,40. На победу гостей — от 6,70 до 8,30. На ничью — примерно 5,50.

Вероятно, «красные» смогут добиться победы, но и «Вест Хэм» постарается воспользоваться своими шансами, особенно учитывая серьезно ослабленную оборону «Ливерпуля».

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Уильямс, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фирмино, Жота, Салах.

«Вест Хэм»: Фабьянски — Цоуфал, Бальбуэна, Обонья, Крессуэлл, Масуаку, Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс, Алле.

Не сыграют: ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо — Антонио

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31 октября, суббота

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 19:30
Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine и MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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