Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Ярмоленко вышел на замену

«Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ встречался с «Вест Хэмом» и лишь в конце поединка дожал лондонскую команду, победив 2:1.

На гол Форналса в составе «Красных» ответил Салах, а в конце встречи решающий мяч забил Диого Жота, который вышел на замену.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 74-й минуте, однако не сумел помочь своей команде отстоять хотя бы ничью.

«Ливерпуль» набирает 16 очков и остается лидером. У «Вест Хэма» 8 пунктов.

АПЛ. 7-й тур

Ливерпуль - Вест Хэм 2:1

Голы: Салах, 42 (с пен), Жота, 85 - Форналс, 10

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Джонс (Шакири, 70), Салах (Милнер, 90), Мане, Фирмино (Жота, 70)

Вест Хэм: Фабиански, Куфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку (Ланцини, 88), Райс, Соучек, Боуэн (Бенрама, 89), Форналс, Аллер (Ярмоленко, 74)