7-й тур
Ливерпуль
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Ярмоленко вышел на замену

Действующий чемпион добыл минимальную победу

  • 31.10.2020 21:24
  • 1141 просмотр
  • 1 комментарий
Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Ярмоленко вышел на замену
© Skysports.com

«Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ встречался с «Вест Хэмом» и лишь в конце поединка дожал лондонскую команду, победив 2:1.

На гол Форналса в составе «Красных» ответил Салах, а в конце встречи решающий мяч забил Диого Жота, который вышел на замену.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 74-й минуте, однако не сумел помочь своей команде отстоять хотя бы ничью.

«Ливерпуль» набирает 16 очков и остается лидером. У «Вест Хэма» 8 пунктов.

АПЛ. 7-й тур

Ливерпуль - Вест Хэм 2:1
Голы: Салах, 42 (с пен), Жота, 85 - Форналс, 10

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Джонс (Шакири, 70), Салах (Милнер, 90), Мане, Фирмино (Жота, 70)

Вест Хэм: Фабиански, Куфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку (Ланцини, 88), Райс, Соучек, Боуэн (Бенрама, 89), Форналс, Аллер (Ярмоленко, 74)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 31.10.2020 21:29
    0
    Эта гребанная эпидемия вносит коррективы в футбол. Даже в Апл нет явного фаворита.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 31.10.2020 21:29
    0
    Эта гребанная эпидемия вносит коррективы в футбол. Даже в Апл нет явного фаворита.
    Ссылка
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