18-летний Нещерет стал самым молодым голкипером Динамо после Коваля

Из-за болезни двух основных вратарей «Динамо» Георгия Бущана и Дениса Бойко место в воротах киевлян в поединке с «Днепром-1» (2:1) впервые занял Руслан Нещерет. Дебютный матч в УПЛ он провел в 18 лет 283 дня, став самым молодым голкипером динамовцев в чемпионатах Украины после Максима Коваля.
К слову, Нещерет уже третий вратарь моложе 19 лет, выходивший в этом сезоне на поле. В 6-м туре весь матч отыграл за «Александрию» ровесник Руслана Вячеслав Борисенко, а в 7-м состоялась премьера за «Рух» 16-летнего Юрия-Владимира Гереты.
Самые ранние дебюты вратарей «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 256 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
22.08.2010
|
Днепр (д)
|
0:0
|
18 лет 283 дня
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
31.10.2020
|
Днепр-1 (г)
|
2:1
|
18 лет 329 дней
|
Александр РЫБКА
|
05.03.2006
|
Ильичевец (г)
|
2:1
|
19 лет 63 дня
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
06.03.1994
|
Кремень (д)
|
1:1
|
21 год 11 дней
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
15.06.1997
|
Металлург З (г)
|
0:0
|
22 года 100 дней
|
Денис БОЙКО
|
09.05.2010
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
22 года 360 дней
|
Артем КИЧАК
|
10.05.2012
|
Таврия (д)
|
1:1
|
23 года 102 дня
|
Георгий БУЩАН
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
2:1
Сергей Цыба, Sport.ua
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