18-летний Нещерет стал самым молодым голкипером Динамо после Коваля

Руслан Нещерет дебютировал в первой команде

  • 31.10.2020 21:54
  • 1451 просмотр
  • 3 комментария
18-летний Нещерет стал самым молодым голкипером Динамо после Коваля
© ФК Динамо. Руслан Нещерет

Из-за болезни двух основных вратарей «Динамо» Георгия Бущана и Дениса Бойко место в воротах киевлян в поединке с «Днепром-1» (2:1) впервые занял Руслан Нещерет. Дебютный матч в УПЛ он провел в 18 лет 283 дня, став самым молодым голкипером динамовцев в чемпионатах Украины после Максима Коваля.

К слову, Нещерет уже третий вратарь моложе 19 лет, выходивший в этом сезоне на поле. В 6-м туре весь матч отыграл за «Александрию» ровесник Руслана Вячеслав Борисенко, а в 7-м состоялась премьера за «Рух» 16-летнего Юрия-Владимира Гереты.

Самые ранние дебюты вратарей «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст

 Вратарь

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 256 дней

Максим КОВАЛЬ

22.08.2010

Днепр (д)

0:0

18 лет 283 дня

Руслан НЕЩЕРЕТ

31.10.2020

Днепр-1 (г)

2:1

18 лет 329 дней

Александр РЫБКА

05.03.2006

Ильичевец (г)

2:1

19 лет 63 дня

Александр ШОВКОВСКИЙ

06.03.1994

Кремень (д)

1:1

21 год 11 дней

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

15.06.1997

Металлург З (г)

0:0

22 года 100 дней

Денис БОЙКО

09.05.2010

Металлург З (д)

3:0

22 года 360 дней

Артем КИЧАК

10.05.2012

Таврия (д)

1:1

23 года 102 дня

Георгий БУЩАН

20.08.2017

Сталь Км (д)

2:1

 

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Сергей Цыба, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 31.10.2020 22:56
    0
    Доречі, а яка доля Коваля? Чому він покинув ДК?
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 31.10.2020 22:43
    +2
    Что за бредовые заголовки...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 31.10.2020 22:27
    +6
    У него лицо минимум 25 летнего мужика.)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 31.10.2020 22:27
    +6
    У него лицо минимум 25 летнего мужика.)
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 31.10.2020 22:43
    +2
    Что за бредовые заголовки...
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 31.10.2020 22:56
    0
    Доречі, а яка доля Коваля? Чому він покинув ДК?
    Ссылка
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