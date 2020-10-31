18-летний Нещерет стал самым молодым голкипером Динамо после Коваля

Из-за болезни двух основных вратарей «Динамо» Георгия Бущана и Дениса Бойко место в воротах киевлян в поединке с «Днепром-1» (2:1) впервые занял Руслан Нещерет. Дебютный матч в УПЛ он провел в 18 лет 283 дня, став самым молодым голкипером динамовцев в чемпионатах Украины после Максима Коваля.

К слову, Нещерет уже третий вратарь моложе 19 лет, выходивший в этом сезоне на поле. В 6-м туре весь матч отыграл за «Александрию» ровесник Руслана Вячеслав Борисенко, а в 7-м состоялась премьера за «Рух» 16-летнего Юрия-Владимира Гереты.

Самые ранние дебюты вратарей «Динамо» в чемпионатах Украины