В воскресенье, 1-го ноября, в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» сыграет с полтавской «Ворсклой».
Поединок состоится во Львове на «Арене Львов». Начало встречи в 17:00.
ПФК «Львов» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Ворскла» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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