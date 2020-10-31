В воскресенье, 1-го ноября, в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» сыграет с полтавской «Ворсклой».

Поединок состоится во Львове на «Арене Львов». Начало встречи в 17:00.

ПФК «Львов» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Ворскла» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.