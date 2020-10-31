Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Рух

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2020 18:42
  • 204 просмотра
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Рух
© facebook.com/minajfootballclub

В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и  львовский «Рух».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

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