В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и львовский «Рух».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух», за которой можно следить здесь.