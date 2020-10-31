Ла Лига. Реал разгромил Уэску

Сегодня «Реал» в восьмом туре Ла Лиги дома разгромил «Уэску» со счетом 4:1. Свой второй гол за мадридский клуб забил Эден Азар. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался в запасе своей команды.

«Реал» - «Уэска» - 4:1

Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 45 Бензема, 3:0 – 54 Вальверде, 3:1 – 74 Феррейро, 4:1 – 90 Бензема.

«Реал» Мадрид – Куртуа, Марсело, Рамос, Милитао, Васкес (Менди, 52), Каземиро (Кроос, 69), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Вальверде (Иско, 60), Асенсио (Родриго, 60), Бензема.

«Уэска» – Фернандес, Сиовас, Пулидо, Маффео, Луизинью (Сильва, 83), Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Онтиверос (Галан, 46), Нвакали (Сандро Рамирес, 57), Серхио Гомес (Феррейро, 46), Рафа Мир.

Предупреждения: Сиовас (79), Сандро Рамирес (88).

Теперь на счету «Реала» 16 очков в 7 матчах. Мадридский клуб возглавил турнирную таблицу.