Азар забил за Реал впервые за больше, чем год

Сегодня «Реал» в восьмом туре Ла Лиги дома принимает «Уэску». После первого тайма хозяева выигрывают со счетом 2:0.
На 40-й минуте счет открыл Эден Азар. Для него это всего лишь второй гол за полтора года в «Реале». Первый он забил 5 октября 2019 года в ворота «Гранады» в матче восьмого тура Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Азар из-за травмы проводит всего второй матч за «Реал». Во вторник он вышел на 20 минут в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:2).
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Источник — Sport.ua
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