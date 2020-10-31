Азар забил за Реал впервые за больше, чем год

Звездный бельгиец прервал свою черную полосу

  • 31.10.2020 16:14
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
Азар забил за Реал впервые за больше, чем год
© twitter.com/realmadrid

Сегодня «Реал» в восьмом туре Ла Лиги дома принимает «Уэску». После первого тайма хозяева выигрывают со счетом 2:0.

На 40-й минуте счет открыл Эден Азар. Для него это всего лишь второй гол за полтора года в «Реале». Первый он забил 5 октября 2019 года в ворота «Гранады» в матче восьмого тура Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Азар из-за травмы проводит всего второй матч за «Реал». Во вторник он вышел на 20 минут в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:2).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 16:19
    0
    Забил и забил.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 16:19
    0
    Забил и забил.
    Ссылка
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