8-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Уэска
31.10.2020 15:00   ТВ-трансляция: 

Реал – Уэска. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Чемпион против новичка Примеры

  • 30.10.2020 13:02
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Реал – Уэска. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Твиттер Реала

Восьмой тур испанской Ла Лиги подарит любителям футбола матч на стадионе «Альфредо Ди Стефано», где «Реал» в очном противостоянии сразится с «Уэской». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, а букмекеры практически не оставляют шансов для приезжего коллектива, выделяя в качестве неоспоримого фаворита королевский клуб.

Реал Мадрид

В нынешнем сезоне игра действующего чемпиона Испании вызывает немало вопросов, команда не очень созидательна в атаке и ей явно не хватает вариативности и креатива. «Сливочные» часто забивают после стандартов и навесов, используя последние в качестве главного аргумента тогда, когда не клеится более конструктивная игра. Причем, такое происходит довольно часто, молодой Винисиус еще не способен тянуть на себе команду, а Азар только оправился от очередной травмы и вряд ли сходу зажжет в футболке королевского клуба. Также отметим и не самую надежную игру в обороне и частые ошибки Варана, а в нападении, кроме Бензема, нет ни одного по-настоящему сильного форварда.

В прошлом туре «Реал» на выезде противостоял «Барселоне». «Сине-гранатовые» также проходят кризисный период, а потому не смогли показать лучший футбол. На 5-й минуте Вальверде вывел подопечных Зинедина Зидана вперед, но спустя три минуты хозяева отыгрались после точного удара Фати. Во второй половине встречи действующие чемпионы доминировали в центре поля и заслужено забили два безответных гола в ворота соперников, победив с результатом 1:3.

Уэска

Подопечные Анхеля Мичела в прошлом сезоне смогли завоевать золотые медали испанской Сегунды и достойно выйти в высшую лигу. Однако пока что дела у новичков складываются не лучшим образом, сейчас коллектив располагается на восемнадцатом месте в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в активе пять очков. Светлыми пятнами в игре новичка Примеры можно назвать нулевую ничью в матче против мадридского «Атлетико» и счет 1:1 против «Валенсии», но также «Уэска» часто играет вничью там, где вполне могла бы брать три очка. Более того, «сине-гранатовые» остаются одним из двух клубов Примеры, которые ни разу еще не выигрывали в нынешнем розыгрыше.

В рамках прошлого тура подопечные Анхеля Мичела сражались на выезде против другого «Реала», команды из Сан-Себастьяна. Сосьедад полностью контролировал игру и спокойно победил 4:1. За хозяев дублем отметился Оярсабаль, а также голы забивали Порту и Исак. За «сине-гранатовых» отметился Мир.

Личные встречи команд

Команды лишь дважды встречались между собой, в обоих случаях викторию одержал королевский клуб со счетом 3:2 и 0:1.

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Рамос, Марсело, Иско, Модрич, Каземиро, Васкес, Родриго, Бензема.

«Уэска»: Фернандес, Маффео, Пулито, Сиовас, Галан, Москера, Рико, Гарсия, Феррейро, Рамирес, Мир.

 

31 октября, суббота

«Реал» - «Уэска»
Мадрид. Стадион «Альфредо Ди Стефано». Начало - в 15:00
Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Источник — Sport.ua

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