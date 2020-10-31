В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Киевской области Андрей Коваленко даст стартовый свисток в 19:30.

«Ингулец» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Заря».