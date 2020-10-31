Марта Костюк – Кэтрин Беллис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 31 октября, Марта Костюк (№104 WTA) сыграет в полуфинале 80-тысячника ITF в Тайлере, США.

За путевку в финал 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под восьмым номером, сразится против бывшей 35-й ракетки мира Кэтрин Беллис из США (№141 WTA).

Начало матча в 19:00 по Киеву.

Девушки встречались один раз, в прошлое воскресенье Костюк пришлось сняться в финале соревнований в Мэйконе из-за сильных судорог.

Отметим, что победа в этом матче гарантирует Марте дебют в топ-100 мирового рейтинга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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