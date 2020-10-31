Коринтианс заплатил Динамо половину долга по Сидклею

В конце сентября «Динамо» обратилось в ФИФА с жалобой на «Коринтианс» за отсутствие выплат по аренде левого фулбека Сидклея.

Не желая навлекать на клуб санкции, боссы «Коринтианса» в спешном порядке связались с киевлянами, и на текущей неделе уже перевели «бело-синим» половину причитающейся суммы – 250 тысяч долларов.

Ожидается, что оставшиеся 250 тысяч «Коринтианс» заплатит «Динамо» на следующей неделе, о чем бразильцы уже проинформировали украинский клуб.

Изначально «Коринтианс» обязался выплачивать 500 тысяч долларов за аренду Сидклея четырьмя платежами, но из-за коронавирусного кризиса просрочил ряд выплат, что повлекло жалобу со стороны «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось, что по завершении аренды Сидклей вернется в «Динамо».