Коринтианс заплатил Динамо половину долга по Сидклею

На счета киевлян бразильцы перевели 250 тысяч долларов

  • 31.10.2020 12:58
  • 982 просмотра
  • 4 комментария
Коринтианс заплатил Динамо половину долга по Сидклею
© ФК Коринтианс. Сидклей

В конце сентября «Динамо» обратилось в ФИФА с жалобой на «Коринтианс» за отсутствие выплат по аренде левого фулбека Сидклея.

Не желая навлекать на клуб санкции, боссы «Коринтианса» в спешном порядке связались с киевлянами, и на текущей неделе уже перевели «бело-синим» половину причитающейся суммы – 250 тысяч долларов.

Ожидается, что оставшиеся 250 тысяч «Коринтианс» заплатит «Динамо» на следующей неделе, о чем бразильцы уже проинформировали украинский клуб.

Изначально «Коринтианс» обязался выплачивать 500 тысяч долларов за аренду Сидклея четырьмя платежами, но из-за коронавирусного кризиса просрочил ряд выплат, что повлекло жалобу со стороны «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось, что по завершении аренды Сидклей вернется в «Динамо».

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Источник — Gazeta Esportiva

(11 голосов)

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 31.10.2020 14:02
    0
    nico80, 31.10.2020 13:32
    Ще питання чи він їм потрібен. Останні два місяці він виходить виключно на заміну - https://www.flashscore.ua/player/sidcley/6qe96pp3/
    о чем вы?
    Напомним, ранее сообщалось, что по завершении аренды Сидклей вернется в «Динамо».
    Ссылка
    nico80
    online
      nico80, 31.10.2020 13:32
    0
    bonv, 31.10.2020 13:07
    на викуп грошей звісно не буде..
    Ще питання чи він їм потрібен. Останні два місяці він виходить виключно на заміну - https://www.flashscore.ua/player/sidcley/6qe96pp3/
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 31.10.2020 13:27
    0
    Сурку на часики очередные
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.10.2020 13:07
    +1
    на викуп грошей звісно не буде..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.10.2020 13:07
    +1
    на викуп грошей звісно не буде..
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 31.10.2020 14:02
    0
    nico80, 31.10.2020 13:32
    Ще питання чи він їм потрібен. Останні два місяці він виходить виключно на заміну - https://www.flashscore.ua/player/sidcley/6qe96pp3/
    о чем вы?
    Напомним, ранее сообщалось, что по завершении аренды Сидклей вернется в «Динамо».
    Ссылка
    nico80
    online
      nico80, 31.10.2020 13:32
    0
    bonv, 31.10.2020 13:07
    на викуп грошей звісно не буде..
    Ще питання чи він їм потрібен. Останні два місяці він виходить виключно на заміну - https://www.flashscore.ua/player/sidcley/6qe96pp3/
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 31.10.2020 13:27
    0
    Сурку на часики очередные
    Ссылка
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