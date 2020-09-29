Динамо подало жалобу в ФИФА на Коринтианс из-за денег по Сидклею

Киевское «Динамо» направило официальный иск к «Коринтиансу» в ФИФА по поводу денег, положенных украинской стороне от аренды левого фулбека Сидклея.

«Коринтианс» попытается урегулировать спор, чтобы не навлечь на себя санкции со стороны ФИФА, однако если это бразильскому клубу не удастся, то ему могут запретить регистрировать новых футболистов.

За аренду Сидклея «Коринтианс» обязался заплатить «Динамо» 500 тысяч евро с разбивкой на четыре платежа. Однако в оговоренные сроки не осуществил первую их часть, из-за чего клубы впоследствии согласовали отсрочку, но и ее «Коринтианс» сорвал.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Сидклея участие в 8 из 11 проведенных командой матчах.