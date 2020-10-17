Сидклей зимой вернется в Динамо. В Коринтиансе на него не рассчитывают

Бразильский клуб уже подыскал нового футболиста на левый фланг обороны

  • 17.10.2020 11:42
  • 1509 просмотров
  • 5 комментариев
Сидклей зимой вернется в Динамо. В Коринтиансе на него не рассчитывают
© Instagram. Сидклей

Левый фулбек «Динамо» Сидклей, ныне пребывающий на правах аренды в «Коринтиансе», зимой вернется в расположение киевского клуба.

Руководство «Коринтианса» не планирует делать ставку на Сидклея в будущем, а уже ведет переговоры о приходе в команду 35-летнего левого защитника «Атлетико Минейро» Фабио Сантоса, который должен будет подписать контракт до конца 2021 года.

Опытный бек станет запасным для 20-летнего Лукаса Питона, являющегося ключевой фигурой на левом фланге обороны «Коринтианса».

Напомним, аренда Сидклея в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря. Ранее сообщалось, что «Динамо» пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб из-за отсутствия согласованной выплаты по футболисту.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Сидклея 9 матчей.

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Источник — Gazeta Esportiva

(10 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 13:15
    0
    Ossa8860, 17.10.2020 12:57
    Классный футболист, под стать Де Пене.
    Он больше защитник, чем вингер. Если продадут Миколенко, то займет его место, пока еще Вивчаренко не подрастет.
    Ссылка
    zvalenok03
      zvalenok03, 17.10.2020 13:00
    -1
    Как сказал бы один здешний динамофил - возвращение блудного негра.
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 17.10.2020 12:57
    +1
    Классный футболист, под стать Де Пене.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 12:00
    +3
    alefteev77, 17.10.2020 11:46
    Луческу може його перезапустити.
    И будет Сидклей pro
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 17.10.2020 11:46
    +5
    Луческу може його перезапустити.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 17.10.2020 11:46
    +5
    Луческу може його перезапустити.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 12:00
    +3
    alefteev77, 17.10.2020 11:46
    Луческу може його перезапустити.
    И будет Сидклей pro
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 17.10.2020 12:57
    +1
    Классный футболист, под стать Де Пене.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 13:15
    0
    Ossa8860, 17.10.2020 12:57
    Классный футболист, под стать Де Пене.
    Он больше защитник, чем вингер. Если продадут Миколенко, то займет его место, пока еще Вивчаренко не подрастет.
    Ссылка
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