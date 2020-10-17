Сидклей зимой вернется в Динамо. В Коринтиансе на него не рассчитывают

Левый фулбек «Динамо» Сидклей, ныне пребывающий на правах аренды в «Коринтиансе», зимой вернется в расположение киевского клуба.

Руководство «Коринтианса» не планирует делать ставку на Сидклея в будущем, а уже ведет переговоры о приходе в команду 35-летнего левого защитника «Атлетико Минейро» Фабио Сантоса, который должен будет подписать контракт до конца 2021 года.

Опытный бек станет запасным для 20-летнего Лукаса Питона, являющегося ключевой фигурой на левом фланге обороны «Коринтианса».

Напомним, аренда Сидклея в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря. Ранее сообщалось, что «Динамо» пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб из-за отсутствия согласованной выплаты по футболисту.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Сидклея 9 матчей.