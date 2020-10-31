Агент Милевского: «В приоритете – возвращение в УПЛ»

Александр Панков – о будущем Артема Милевского

  • 31.10.2020 12:50
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Агент Милевского: «В приоритете – возвращение в УПЛ»
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о будущем форварда «Динамо» Брест:

«У Артема 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским «Динамо». Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провел в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены из-за микроповреждения.

Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с «Динамо». Артем не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артема в УПЛ без сомнения взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами.

Думаю, после второго декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артема Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но, повторюсь, в приоритете у Артема Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет».

Ранее сообщалось о том, что на Милевского претендуют два клуба УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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