На Милевского претендуют два украинских клуба

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский может продолжить карьеру в одном из двух украинских клубов.
«На одного известного экс-форварда киевлян, желающего завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента — президенты винниковского и ковалевского клубов (имеются в виду «Рух» Львов и «Колос» Ковалевка — прим. ред.). Но никак не тренеры», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что приоритет Милевского — возвращение в Украину. Контракт Артема принадлежал киевскому «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.
Источник — Telegram
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