На Милевского претендуют два украинских клуба

Форвард интересен президентам «Руха» и «Колоса»

  • 29.10.2020 04:35
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На Милевского претендуют два украинских клуба
© Instagram. Артем Милевский

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский может продолжить карьеру в одном из двух украинских клубов.

«На одного известного экс-форварда киевлян, желающего завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента — президенты винниковского и ковалевского клубов (имеются в виду «Рух» Львов и «Колос» Ковалевка — прим. ред.). Но никак не тренеры», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что приоритет Милевского — возвращение в Украину. Контракт Артема принадлежал киевскому «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.

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Источник — Telegram

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