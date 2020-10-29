На Милевского претендуют два украинских клуба

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский может продолжить карьеру в одном из двух украинских клубов.

«На одного известного экс-форварда киевлян, желающего завершить карьеру в Украине, есть только два реальных претендента. И эти два претендента — президенты винниковского и ковалевского клубов (имеются в виду «Рух» Львов и «Колос» Ковалевка — прим. ред.). Но никак не тренеры», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что приоритет Милевского — возвращение в Украину. Контракт Артема принадлежал киевскому «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.