Каштру идет по победному графику Михайличенко

Победа «Шахтера» над «Мариуполем» (4:1) стала 30-й для наставника «горняков» Луиша Каштру в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в юбилейном же 40-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только 6 тренерам - четырем динамовским и двум «Шахтера», в том числе рекордсмену УПЛ Мирче Луческу (34 матча). А столько же - 40 - Алексею Михайличенко.

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины