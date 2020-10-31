Каштру идет по победному графику Михайличенко

Наставник «горняков» отпраздновал 30-ю викторию в УПЛ в 40-м матче

  • 31.10.2020 11:30
  • 1453 просмотра
  • 1 комментарий
Каштру идет по победному графику Михайличенко
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Победа «Шахтера» над «Мариуполем» (4:1) стала 30-й для наставника «горняков» Луиша Каштру в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в юбилейном же 40-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только 6 тренерам - четырем динамовским и двум «Шахтера», в том числе рекордсмену УПЛ Мирче Луческу (34 матча). А столько же - 40 - Алексею Михайличенко.

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 30 побед в чемпионатах Украины

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

34-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

12.06.2005

Черноморец (г)

3:1

35-й

Юрий СЕМИН

Динамо

12.04.2009

Черноморец (д)

3:1

38-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

28.10.2006

Харьков (г)

3:0

38-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

18.08.2017

Олимпик (д)

2:0

39-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

22.05.1998

ЦСКА (д)

4:0

39-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

20.09.2015

Волынь (г)

2:0

40-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

03.08.2003

Днепр (д)

2:1

40-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

30.10.2020

Мариуполь (д)

4:1

41-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

26.09.2010

Арсенал (д)

3:2

42-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

07.10.2018

Олимпик (д)

1:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Comrade Me
      Comrade Me, 31.10.2020 12:04
    0
    Сравнение ни о чем. Разные эпохи, разный уровень соперников, разный уровень судейской "лояльности" в соотв. годы.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 31.10.2020 12:04
    0
    Сравнение ни о чем. Разные эпохи, разный уровень соперников, разный уровень судейской "лояльности" в соотв. годы.
    Ссылка
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