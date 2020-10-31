Зотько выбыл до конца года из-за травмы

24-летний защитник донецкого «Олимпика» Ивана Зотько перенес операцию на плечевом суставе.
Как сообщает пресс-служба клуба, в первом круге Зотько уже не сможет помочь команде Игоря Климовского.
Напомним, на прошлой неделе Зотько на одной из тренировок неудачно приземлился на газон и повредил плечевой сустав.
Отметим, что в этом сезоне Зотько провел пять поединков, забил один мяч.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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