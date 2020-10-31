Зотько выбыл до конца года из-за травмы

24-летний защитник донецкого «Олимпика» Ивана Зотько перенес операцию на плечевом суставе.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первом круге Зотько уже не сможет помочь команде Игоря Климовского.

Напомним, на прошлой неделе Зотько на одной из тренировок неудачно приземлился на газон и повредил плечевой сустав.

Отметим, что в этом сезоне Зотько провел пять поединков, забил один мяч.