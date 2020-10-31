Зотько выбыл до конца года из-за травмы

Защитник «Олимпика» перенес операцию на плечевом суставе

  • 31.10.2020 11:05
  • 200 просмотров
  • 2 комментария
Зотько выбыл до конца года из-за травмы
© ФК Олимпик Донецк. Иван Зотько

24-летний защитник донецкого «Олимпика» Ивана Зотько перенес операцию на плечевом суставе.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первом круге Зотько уже не сможет помочь команде Игоря Климовского.

Напомним, на прошлой неделе Зотько на одной из тренировок неудачно приземлился на газон и повредил плечевой сустав.

Отметим, что в этом сезоне Зотько провел пять поединков, забил один мяч.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 12:03
    0
    Здоровья.
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 31.10.2020 12:02
    0
    Попровляйся
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 12:03
    0
    Здоровья.
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 31.10.2020 12:02
    0
    Попровляйся
    Ссылка
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