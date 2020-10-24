Зотько не сыграет против Десны из-за травмы

Сегодня, 24 октября, донецкий «Олимпик» примет черниговскую «Десну» в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

Команде Игоря Климовского не сможет помочь защитник Иван Зотько, который на одной из тренировок неудачно приземлился на газон и повредил плечевой сустав.

Ориентировочные сроки восстановления 24-летнего футболиста пока не известны. В этом сезоне он провел пять поединков, забил один мяч.

Матч «Олимпик» – «Десна» состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.