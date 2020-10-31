Заря не стала запрещать Ингульцу выставить против себя арендованных игроков

Луганская «Заря» разрешила «Ингульцу» в матче 8 тура украинской Премьер-лиги использовать игроков, которых петровцы арендовали у «черно-белых».
Таким образом, полузащитник Владимир Белоцерковец и нападающий Денис Янаков смогут сыграть в предстоящем матче, который состоится в Запорожье.
Матч «Ингулец» – «Заря» состоится 1 ноября, начало в 19:30.
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Источник — Фан-сайт луганской Зари
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