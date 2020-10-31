Заря не стала запрещать Ингульцу выставить против себя арендованных игроков

Владимир Белоцерковец и Денис Янаков смогут сыграть против луганчан

  • 31.10.2020 09:19
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
Заря не стала запрещать Ингульцу выставить против себя арендованных игроков
© zaryalg.com. Денис Янаков

Луганская «Заря» разрешила «Ингульцу» в матче 8 тура украинской Премьер-лиги использовать игроков, которых петровцы арендовали у «черно-белых».

Таким образом, полузащитник Владимир Белоцерковец и нападающий Денис Янаков смогут сыграть в предстоящем матче, который состоится в Запорожье.

Матч «Ингулец» – «Заря» состоится 1 ноября, начало в 19:30.

Читайте также: Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Зачем «Динамо» отдает в аренду игроков, если боится их?»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Фан-сайт луганской Зари

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности