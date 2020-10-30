Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Зачем Динамо отдает в аренду игроков, если боится их?»

Наставник «Днепра-1» не сможет рассчитывать на Сергея Булецу и Владислава Дубинчака

  • 30.10.2020 14:36
  • 1649 просмотров
  • 12 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Зачем Динамо отдает в аренду игроков, если боится их?»
© СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– После двух побед к матчу с «Динамо», наверное, команда подходит с воодушевлением?
– Именно так. Две победы и в целом ход событий в этих матчах дали повод считать, что мы движемся в верном направлении. Команда держит тонус концентрации и общего командного духа. Хотим быть конкурентоспособными в каждом матче. В субботу играем против лидера чемпионата и понимаем, что будет тяжелый матч. Должны показать свой максимум, а в некоторых моментах даже превысить его, чтобы добиться положительного результата.

– Перед такими матчами всегда говорят, что главным будет желание и самоотдача. Но не только за счет этого можно достигать результатов. Чисто футбольные качества также будут нужны в игре.
– Полностью согласен. Хотя самоотдача является №1, но на очень высоком уровне должна быть тактическая грамотность команды в ситуациях, когда владеем мячом и когда не имеем его. Плюс надо сохранять концентрацию. Сделанный анализ позволяет иметь полную информацию, что представляет собой соперник, но футбол непредсказуемая игра. Она ломается в определенных моментах, и именно тогда мы должны быть максимально сконцентрированными.

– «Динамо» сейчас находится в жестком графике. Это можно считать преимуществом нашей команды, или, наоборот, лучше находиться в таком игровом тонусе?
– Они в тонусе и имеют на скамейке запасных равноценный состав, который может выйти на поле. И тренер Луческу может свободно использовать ротацию. Они привыкли к такому графику, это не является большой проблемой. Мы это почувствовали на неделе, когда играли кубковый матч. После 120 минут против «Горняка-Спорт» через несколько дней играли с «Ворсклой», где отдали все силы в интенсивном матче. Они профессионалы. Между матчами есть пара дней для тренировок, когда можешь освежить команду и подготовить игроков, чтобы они сыграли на максимуме.

– Вы не можете рассчитывать в матче с «Динамо» на Дубинчака и Булецу. Насколько это большие потери, и уже знаете, кем их заменить?
– Конечно, у нас есть определенная глубина состава, и есть футболисты, которые смогут их заменить. Таковы условия соглашения между клубами, и мы должны исходить из сложившейся ситуации. Моя мысль была всегда, а не только сейчас, такой: зачем отдаешь, если боишься своих игроков, и как можешь проверить их способности, если не увидишь их максимум на этом уровне? Знаю, что Супряга сделал хет-трик в похожей ситуации. Но, возможно, если бы он тогда не забил, сегодня не был бы игроком «Динамо» и не выступал бы в Лиге чемпионов. Впрочем, это лишь мое личное мнение.

– Нет ли потерь, кроме арендованных игроков, и в каком состоянии находится Хобленко?
– Он нормально проводит последние тренировки. Конечно, ему не хватает игрового ритма, ведь он достаточно пропустил. Будем осторожны с ним, чтобы он полностью восстановился – это важно.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.

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Источник — СК Днепр-1

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 15:01
    +1
    шахтер просто тогда сознание теряет когда произносит Мариуполь.
    Игорь ты ж вроде адекватный?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 15:00
    0
    digsum, 30.10.2020 14:59
    Очевидно же, что в контрактах этого нет либо там размытая формулировка, а решение играть или не играть принимается владельцем игроков накануне. Иначе Супряга бы не заколотил трешку в ворота Динамо))
    Та ні, саме в контракті прописується опція чи може грати чи ні, а в контракті Супряги не було цього, тому він і грав
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 30.10.2020 14:59
    0
    Publius, 30.10.2020 14:55
    А давайте от обратного: зачем Днепр берет у Динамо игроков в аренду и соглашается на условия этой аренды, а потом начинает ныть, что его эти условия не устраивают? Не устраивают условия - не берите, согласились на условия - выполняйте и не нойте.
    Очевидно же, что в контрактах этого нет либо там размытая формулировка, а решение играть или не играть принимается владельцем игроков накануне. Иначе Супряга бы не заколотил трешку в ворота Динамо))
    Ссылка
    Publius
      Publius, 30.10.2020 14:55
    0
    А давайте от обратного: зачем Днепр берет у Динамо игроков в аренду и соглашается на условия этой аренды, а потом начинает ныть, что его эти условия не устраивают? Не устраивают условия - не берите, согласились на условия - выполняйте и не нойте.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 14:54
    +1
    Володимир Дорошук, 30.10.2020 14:52
    Маріуполь 13 гравців не зможе поставити на гру проти Шахтаря,і мовчать.
    Собаці не можна гавкати на господаря
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 30.10.2020 14:52
    +3
    Маріуполь 13 гравців не зможе поставити на гру проти Шахтаря,і мовчать.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 14:50
    0
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 14:40
    Та Днепр один хрен сольёт им матч.
    Днепр много раз обыгрывал Динамо. А вот арендуполь ни разу у ржавых не выигрывал, только две ничьи было. И кто кому сливает?
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 14:48
    -1
    Причём тут боится или не боится? Эти игроки принадлежат киевскому Динамо и если они понадобились тренеру, их вернули обратно. Днепр нарочно нагнетает перед матчем. Это называется психологическая атака. Если бы это исходило из уст представителей ржавой помойки, я бы не удивился. Но когда представители Днепра занимаются подобной фигней, это мягко говоря странно. Я был о тренере Днепра лучшего мнения.. .
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 14:45
    -3
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 14:40
    Та Днепр один хрен сольёт им матч.
    От сьогодні точно буде крутий матч, Баранка ваш вихід
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 14:44
    -3
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 14:40
    Та Днепр один хрен сольёт им матч.
    Ага, вже минулого року злив))))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 14:40
    -3
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 14:39
    вот такие они ссынки
    Та Днепр один хрен сольёт им матч.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 14:39
    -6
    вот такие они ссынки
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 30.10.2020 14:52
    +3
    Маріуполь 13 гравців не зможе поставити на гру проти Шахтаря,і мовчать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 15:01
    +1
    шахтер просто тогда сознание теряет когда произносит Мариуполь.
    Игорь ты ж вроде адекватный?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 14:54
    +1
    Володимир Дорошук, 30.10.2020 14:52
    Маріуполь 13 гравців не зможе поставити на гру проти Шахтаря,і мовчать.
    Собаці не можна гавкати на господаря
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 15:00
    0
    digsum, 30.10.2020 14:59
    Очевидно же, что в контрактах этого нет либо там размытая формулировка, а решение играть или не играть принимается владельцем игроков накануне. Иначе Супряга бы не заколотил трешку в ворота Динамо))
    Та ні, саме в контракті прописується опція чи може грати чи ні, а в контракті Супряги не було цього, тому він і грав
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 30.10.2020 14:59
    0
    Publius, 30.10.2020 14:55
    А давайте от обратного: зачем Днепр берет у Динамо игроков в аренду и соглашается на условия этой аренды, а потом начинает ныть, что его эти условия не устраивают? Не устраивают условия - не берите, согласились на условия - выполняйте и не нойте.
    Очевидно же, что в контрактах этого нет либо там размытая формулировка, а решение играть или не играть принимается владельцем игроков накануне. Иначе Супряга бы не заколотил трешку в ворота Динамо))
    Ссылка
    Publius
      Publius, 30.10.2020 14:55
    0
    А давайте от обратного: зачем Днепр берет у Динамо игроков в аренду и соглашается на условия этой аренды, а потом начинает ныть, что его эти условия не устраивают? Не устраивают условия - не берите, согласились на условия - выполняйте и не нойте.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 14:50
    0
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 14:40
    Та Днепр один хрен сольёт им матч.
    Днепр много раз обыгрывал Динамо. А вот арендуполь ни разу у ржавых не выигрывал, только две ничьи было. И кто кому сливает?
    Ссылка
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