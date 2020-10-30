Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Зачем Динамо отдает в аренду игроков, если боится их?»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– После двух побед к матчу с «Динамо», наверное, команда подходит с воодушевлением?

– Именно так. Две победы и в целом ход событий в этих матчах дали повод считать, что мы движемся в верном направлении. Команда держит тонус концентрации и общего командного духа. Хотим быть конкурентоспособными в каждом матче. В субботу играем против лидера чемпионата и понимаем, что будет тяжелый матч. Должны показать свой максимум, а в некоторых моментах даже превысить его, чтобы добиться положительного результата.

– Перед такими матчами всегда говорят, что главным будет желание и самоотдача. Но не только за счет этого можно достигать результатов. Чисто футбольные качества также будут нужны в игре.

– Полностью согласен. Хотя самоотдача является №1, но на очень высоком уровне должна быть тактическая грамотность команды в ситуациях, когда владеем мячом и когда не имеем его. Плюс надо сохранять концентрацию. Сделанный анализ позволяет иметь полную информацию, что представляет собой соперник, но футбол непредсказуемая игра. Она ломается в определенных моментах, и именно тогда мы должны быть максимально сконцентрированными.

– «Динамо» сейчас находится в жестком графике. Это можно считать преимуществом нашей команды, или, наоборот, лучше находиться в таком игровом тонусе?

– Они в тонусе и имеют на скамейке запасных равноценный состав, который может выйти на поле. И тренер Луческу может свободно использовать ротацию. Они привыкли к такому графику, это не является большой проблемой. Мы это почувствовали на неделе, когда играли кубковый матч. После 120 минут против «Горняка-Спорт» через несколько дней играли с «Ворсклой», где отдали все силы в интенсивном матче. Они профессионалы. Между матчами есть пара дней для тренировок, когда можешь освежить команду и подготовить игроков, чтобы они сыграли на максимуме.

– Вы не можете рассчитывать в матче с «Динамо» на Дубинчака и Булецу. Насколько это большие потери, и уже знаете, кем их заменить?

– Конечно, у нас есть определенная глубина состава, и есть футболисты, которые смогут их заменить. Таковы условия соглашения между клубами, и мы должны исходить из сложившейся ситуации. Моя мысль была всегда, а не только сейчас, такой: зачем отдаешь, если боишься своих игроков, и как можешь проверить их способности, если не увидишь их максимум на этом уровне? Знаю, что Супряга сделал хет-трик в похожей ситуации. Но, возможно, если бы он тогда не забил, сегодня не был бы игроком «Динамо» и не выступал бы в Лиге чемпионов. Впрочем, это лишь мое личное мнение.

– Нет ли потерь, кроме арендованных игроков, и в каком состоянии находится Хобленко?

– Он нормально проводит последние тренировки. Конечно, ему не хватает игрового ритма, ведь он достаточно пропустил. Будем осторожны с ним, чтобы он полностью восстановился – это важно.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.