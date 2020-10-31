Остап МАРКЕВИЧ: «Вся команда благодарна Кудрику за такую игру»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги матча УПЛ с донецким «Шахтером» (1:4):

«Первый пенальти? Не могу сказать, что это был решающий момент. Конечно, такой соперник, как «Шахтер», забивая гол, получает существенное преимущество. Есть, как есть.

У нас в составе много молодых игроков, которые еще не играли в Премьер-лиге. Кто-то проявил себя очень неплохо, и мы довольны этим фактом. Но кто-то, думаю, осознает, что ему нужно еще очень много работать.

Но это нормально, это молодые парни. Кто-то быстрее подходит к полноценному дебюту, кому-то нужно больше времени. Это молодость. Нужно пройти разные этапы, чтобы подготовиться к темпу и уровню Премьер-лиги, особенно против такого соперника.

Сейвы 24-летнего Кудрика? Я очень доволен его выступлением. И вся команда благодарна ему за такую игру. Считаю, это очень высокий уровень. Думаю, эта игра добавит ему уверенности», – сказал Остап Маркевич.