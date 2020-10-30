БЕЛОШЕВСКИЙ: «Динамо не хватает Мороза. Здоровья всем, у кого коронавирус»

Капитан «Динамо» U-21 Богдан Белошевский поделился впечатлениями от выездного поединка с «Днепром-1» U-21 (1:0):

– «Днепр» всегда славился хорошей школой. У них хорошая команда во всех возрастных категориях. Мы ехали сюда, зная, что игра не будет простой. Настраивались на такую игру и получили три очка, с чем я поздравляю всю команду.

– На позиции вратаря сегодня вышел дебютант, в составе было еще несколько игроков младшей команды. Тяжело ли было играть в таком составе?

– Не тяжело, мы тренируемся постоянно по одной структуре и играем уже довольно долго по этой схеме. Ребята, которые приходят с U-19, знают все требования, поэтому никаких проблем не было. Поздравляю их лишний раз с дебютом. Тугай провел хорошую игру, не пропустил, выручал. Спасибо ему.

– В защите больше работы было во втором тайме. С чем это связано?

– Во втором тайме мы немного подсели. Если в первом тайме мы играли выше, не контролировали в большинстве мяч сзади, то во втором опустились чуть ниже, поэтому у них было больше времени и пространства. Из-за этого было немного тяжелее. Но ничего, у нас хорошая оборона, справились и с этим.

– Твои функции на поле больше ориентированы на оборону или атаку?

– Мы играем в два опорных с Колей Михайленко, и по ситуации, если кто-то ближе к эпизоду, к атаке, может подключиться. Мы друг друга заменяем, дополняем. Могу я пойти вперед, может он. Но при этом кто-то обязательно должен остаться сзади.

– Ванат – один из лучших бомбардиров чемпионата. Сегодня он забил один мяч. Хотелось бы больше?

– Конечно, хотелось бы больше, но он и так молодец, ведь у него был по сути только один момент, и он его использовал. Это говорит о хорошем классе нападающего.

– Сегодня было тяжело без подсказок старшего тренера?

– Пользуясь случаем, хочу пожелать Юрию Леонтьевичу здоровья, скорейшего выздоровления, чтобы он уже работал с нами. Мы одна большая дружная семья, и нам его не хватает. Но мы стараемся выполнять его установки, которые он нам давал на протяжении всего времени. Желаю также здоровья всем ребятам, которые подхватили коронавирус. Нам вас не хватает. Ждем вас в тренировочном процессе и на футбольном поле!